أول النهار

عادت «الحضانات» مرة أخرى تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية بعد رأي الفتوى والتشريع بالرغم من صدور قرار مجلس الوزراء بنقل تبعيتها الى وزارة التربية الى وزارة، واستحدثت «الشؤون» ادارة جديدة بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية لفرض الرقابة على الحضانات الخاصة في قطاع التنمية الاجتماعية، حيث أصدر الوزير سعد الخراز قرارا بشأن استحداث الادارة لمواكبة التوسع في الحضانات التي تجاوز عددها الـ 600 حضانة بشكل رسمي ويصل الى نحو 750 حصانة بشكل غير رسمي والمتوقع ارتفاع العدد في المستقبل.

وكشفت وكيلة وزارة الشؤون الاجتماعية بالانابة هناء الهاجري، عن التوجه نحو وقف استقبال الطلبات الجديدة لترخيص الحضانات الخاصة حتى يكتمل انشاء الادارة الجديدة، مبينة أنها تتبع تنظيميا قطاع التنمية الاجتماعية ويتبعها عدد من الوحدات هي مراقبة رقابة الحضانات الخاصة التي تشرف على اربعة اقسام هي قسم تراخيص الحضانات الخاصة وقسم تفتيش الحضانات الخاصة والقسم المالي وقسم الشكاوى والتظلمات.

وقالت: انه «وفقا للقرار الوزاري الجديد بشأن استحداث ادارة الرقابة على الحضانات الخاصة سيتم استبدال الاختصاص التنظيمي من ادارة المرأة والطفولة من خلال دور الحضانات ونوادي الاطفال ليصبح من خلال دور نوادي الاطفال كما سيتم الغاء بعض الاختصاصات من ادارة المرأة والطفولة منها تلقي طلبات اصدار التراخيص بانشاء دور الحضانات الخاصة طبقا لاحكام لائحة دور الحضانة واصدار هذه التراخيص وتجديدها بالتنسيق مع الجهات المختصة فضلا عن الغاء بعض الاختصاصات من مراقبة المرأة والطفولة مثل متابعة تلقي طلبات اصدار التراخيص لانشاء دور الحضانة الخاصة واتخاذ اللازم بشأنها بالتنسيق مع الادارة والجهات المختصة».

وأشارت الهاجري الى انه سيتم ايضا بموجب صدور قرار انشاء الادارة الجديدة للرقابة على الحضانات الخاصة الغاء قسم رقابة الحضانات الخاصة التابع لمراقبة المرأة والطفولة بادارة المرأة والطفولة بقطاع التنمية الاجتماعية وتوزيع اختصاصاته على ادارة الرقابة على الحضانات الخاصة.

