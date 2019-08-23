أول النهار

أقامت مبرة إبراهيم طاهر البغلي للابن البار ممثلة بجائزة البغلي للابن البار، دورة تدريبية للمتطوعين والمتطوعات الذين سيشاركون في فعاليات يوم العمل التطوعي الثامن الذي سينظم تحت رعاية وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح صباح الاحد المقبل.

ونظمت المبرة، الدورة بالتنسيق مع معهد الرائد للتدريب، الدورة التدريبية بعنوان مهارات التعامل مع كبار السن تحت رعاية رئيس مجلس ادارة مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار وراعي جائزة البغلي للابن البار ابراهيم البغلي والذي اناب عنه رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن بمشاركة 160 متطوعا ومتطوعة يمثلون ثلاث عشرة مجموعة تطوعية. واكد علي حسن، ان المبرة من المؤسسات ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه او ولي امره او احد اقربائه او يقوم ببر مجتمعه ووطنه او يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، مشيراً الى ان مدى اهمية تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل افراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت.

واوضح علي حسن ان هناك عدة اهداف لاقامة يوم العمل التطوعي ومنها تشجيع الابناء على بر والديهم وكبار السن وتوطيد وتقوية العلاقات الاسرية وتوعية المجتمع باحتياجات كبار السن المختلفة، وتفعيل دور الاعلام تجاه قضايا بر الوالدين وكبار السن ودمجهم مع المجتمع، والاستفادة من الفائزين بالجائزة كمصدر للتوعية والتشجيع على العمل التطوعي مع كبار السن وتعزيز السلوك الايجابي لدى الابناء وتجاه الوالدين وكبار السن الى جانب القواعد التي حددها الشرع الاسلامي والدستور والعادات والتقاليد.

