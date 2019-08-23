أول النهار

شددت مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة د. شفيقة العوضي، على أهمية تفعيل المادة الخاصة باعفاء ذوي الاعاقة من الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة على ضوء القوانين واللوائح المعمول بها بما يحقق تطبيق القانون، مشيدة بقرار وكيل وزارة المواصلات م. خلود شهاب بتفعيل مواد القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة من خلال تشكيل فريق عمل لتفعيل نص المادة الخاصة بذلك.

وثمنت العوضي في تصريح صحافي، اهتمام وزارة المواصلات بالاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة الى أن هذا القرار جاء بعد عقد العديد من الاجتماعات المكثفة بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ممثلة في ادارة الشؤون القانونية وبين المسؤولين في وزارة المواصلات تمهيدا لاعتماد الصيغة النهائية لقرار الاعفاء من الرسوم الحكومية.

