الأولى

تمكنت اجهزة وزارة الداخلية من ضبط شخصين في حالة سكر وأربعة مخالفين لقانون الإقامة وخمسة من المنتهية إقاماتهم و19 بدون اثبات شخصية، واحالتهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحق كل منهم. وقالت الوزارة انه في إطار الحملات الأمنية المستمرة لقطاع الأمن العام لفرض هيبة القانون وضبط المخالفين والمطلوبين والخارجين على القانون قامت مديرية أمن محافظة العاصمة بالتعاون مع الإدارة العامة لخفر السواحل بحملة أمنية مفاجئة في محافظة العاصمة نقعة الشملان أسفرت عن القاء القبض على المذكورين. واكدت أن الحملات الأمنية والمرورية المفاجئة مستمرة على مدار الساعة وفي جميع المحافظات لضبط المخالفين والمطلوبين والخارجين على القانون. وأهابت بالمواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن بعدم ايواء أو التستر على أي مخالف للقوانين أو مطلوب للعدالة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون.