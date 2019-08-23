الأولى

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية احتواء علكة ice breaker gum على جيلاتين الخنزير غير الحلال.

واكدت عقب جلسة طارئة عقدتها اللجنة العليا لسلامة الاغذية صحة ما تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتواء المنتج المشار اليه على جيلاتين الخنزير، لافتة الى ان منتجات العلكة ice breaker gum بجميع انواعها غير مناسبة للاشخاص الذين يتبعون الاغذية الحلال لاحتوائها على جيلاتين الخنزير.

واوصت اللجنة في جلستها بتكليف نائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة سحب المنتج من الاسواق، واتخاذ الاجراءات المناسبة حسب النظم واللوائح.

وكلفت اللجنة ممثل وزارة التجارة والصناعة بمتابعة واصدار قرار يحظر المنتج بجميع النكهات والانواع، كما كلفت ادارة الاغذية المستوردة اتخاذ اللازم من الاجراءات اللازمة لحين صدور قرار الحظر من وزارة التجارة والصناعة.

