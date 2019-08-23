الأولى

ألغت هيئة القوى العاملة، 56 ألف اذن عمل لانتهاء اقامات اصحابها وهم خارج البلاد، مؤكدة جواز الغاء اذن العمل آلياً في حالات عديدة، منها مضى اكثر من ستة اشهر متتالية على وجود العامل خارج البلاد ما لم يكن ذلك بتصريح من الادارة العامة لشؤون الاقامة.

واوضحت كذلك جواز الغاء الاذن متى انتهت اقامة العامل خارج البلاد، وكذلك اذا تم ابعاد العامل لأي سبب من الأسباب، مع مراعاة التزام صاحب العمل باستيفاء الرسوم المقررة.

الى ذلك قفزت قوة العمل خلال الـ 6 سنوات الماضية بين الكويتيين من 25.2% الى 32.1% اي من 217 ألفا و131 مواطنا ومواطنة الى 350 ألفا و220 مواطنا ومواطنة منقسمين بين 200 ألف رجل و150 ألفا و214 امرأة، فيما قفزت النسبة بين غير الكويتيين من 52.3% الى 58.7%، حيث كانوا 929 ألفا و245 ألف وافدا موزعين على 715 ألف و475 رجلا و213 ألفا و770 امرأة ثم اصبحوا مليونا و449 ألفا و813 وافدا بينهم 455 ألفا و651 امرأة و994 ألفا و162 رجلا.

وكشف تقرير المجموعة الاحصائية السنوية في الادارة المركزية للاحصاء في اصداره الاخيرعن ارتفاع عدد المتعطلين الذي سبق لهم العمل الى ألفين و409 مواطنين بواقع ألف و474 للرجال و935 للاناث، في حين ارتفع من ألف و849 الى

5 آلاف 285 وافدا منقسمين إلى 3 آلاف و165 للذكور وألفين و120 للنساء.

وذكرت الاحصائية ان اصحاب العمل الكويتيين بلغ اجماليهم 10 آلاف و527 صاحب عمل بواقع 6 آلاف و855 رجلا و3 آلاف و672 امرأة. وأكدت ان اجمالي الحالات المسجلة تحت بند يعمل لحسابه بلغ 31 ألفا و288 بواقع 5 آلاف و958 مواطنا ومواطنة موزعين على 4 آلاف و173 مواطنا والف و785 مواطنة، و25 ألفا و330 وافدا ووافدة موزعين بواقع 22 ألفا و428 رجلا وألفين و902 امرأة.

ولفتت الى ان اجمالي الحالات التي سجلت تحت بند يعمل لدى الغير بأجر، بلغ مليونا و679 ألفا و279 شخصا، بواقع 307 آلاف و346 كويتيا بينهم 131 ألفا و93 مواطنة، مليون و371 ألفا و933 غير كويتي منهم 432 ألفا و87 امرأة، فيما بلغ اجمالي العاملين في عام 2005 تحت هذا البند مليونا و93 ألفا و982 كويتيا وغير كويتي، بواقع 201 ألف و212 مواطنا ومواطنة بينهم 71 ألفا و67 مواطنة، و892 ألفا و770 غير كويتي منهم 210 الاف و834 انثى.

وعن الحالات المسجلة خارج قوة العمل، اتضح ان هناك 534 ألفا و591 شخصا مسجلين خارج قوة العمل بواقع 164 ألفا و231 ذكرا منهم 47 ألفا و89 غير كويتي و117 ألفا و142 كويتيا، و370 ألفا و360 امرأة بينهن 180 ألفا و888 وافدة و189 ألفا و472 كويتية.

وبينت ان اجمالي القوة البشرية بلغ مليونين و334 ألف و624 شخصا منقسمين إلى مليون 677 ألفا و790 غير كويتيين بينهم 636 ألفا و539 امرأة ومليون و41 ألف و251 رجلا، و656 ألفا و834 مواطنا ومواطنة بينهم 339 ألفا و686 مواطنة و317 ألفا و148 مواطنا.

وسجلت الاحصائية تحت بند خارج القوة البشرية اجمالي 731 ألف و226 شخصا موزعين إلى 298 ألفا و91 غير كويتيا و433 ألفا و135 كويتيا، بواقع 141 ألفا و930 انثى غير كويتية و156 ألفا و161 رجلا غير كويتي و209 آلاف و323 مواطنة و223 ألفا و812 مواطنا.