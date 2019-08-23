الأولى

عادت «الحضانات» مرة أخرى لتكون تحت مظلة وزارة الشؤون، استجابة لرأي الفتوى والتشريع بالرغم من صدور قرار سابق من مجلس الوزراء بنقل تبعيتها الى وزارة التربية.

وفور صدور قرار الاعادة استحدثت وزارة الشؤون بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية ادارة جديدة للرقابة على الحضانات الخاصة مهمتها فرض الرقابة على تلك الحضانات التي تجاوز عددها الـ 600 وربما يصل في وقت قريب الى اكثر من 750.

وكشفت وكيلة الوزارة بالانابة هناء الهاجري، عن التوجه نحو وقف استقبال اي طلبات جديدة

لترخيص الحضانات الخاصة حتى يكتمل انشاء الادارة الجديدة التي ستضم عددا من الوحدات من بينها مراقبة رقابة الحضانات الخاصة التي تشرف على اربعة اقسام هي التراخيص والتفتيش والقسم المالي وقسم الشكاوى والتظلمات.

وأشارت الى انه سيتم ايضا بموجب صدور قرار انشاء الادارة الجديدة للرقابة على الحضانات الخاصة الغاء قسم رقابة الحضانات الخاصة التابع لمراقبة المرأة والطفولة بقطاع التنمية الاجتماعية وتوزيع اختصاصاته على الادارة الجديدة.