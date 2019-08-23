الأولى

كتب علي الفرحان

دعت وزيرة الأشغال وزير الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري الى تسريع وتيرة العمل ورفع نسبة الانجاز لتحقيق (5%) على الأقل شهرياً من قيمة عقد تطوير الطريق الدائري 6.5 السريع، مشيرة الى ان على الشركة الصينية المنفذة الالتزام بالمحافظة على هذه النسبة لتفادي أي تأخير وذلك بزيادة عدد المعدات والآلات والعمالة البشرية.

وطالبت خلال لقاء مع مدير الشركة الصينية المنفذة للمشروع بتقديم تقرير شهري عن سير الأعمال للتأكيد على الالتزام بالنسبة المطلوبة والبرنامج الزمني المعتمد.

واكدت الوزيرة اهمية تطوير الطريق الدائري 6.5 السريع الذي يخدم مدينة غرب عبدالله المبارك،

والمدينة الجامعية بالشدادية، لافتة الى ان المشروع سوف يسهل ويسهم في تخفيف الازدحامات المرورية لساكني ومرتادي المناطق الواقعة بين الدائري السابع والدائري السادس.

وقالت إن جهاز الهيئة العامة للطرق والنقل البري ووزارة الأشغال على أتم استعداد لتقديم كل العون والمساعدة للشركة في الحصول على الموافقات المطلوبة من أي جهة حكومية حرصاً على دفع عجلة العمل. ولفتت الى حرص الوزارة على انجاز مشاريعها وفقاً للبرنامج الزمني المقرر لها ومساعدة الشركات المنفذة في المُضي قُدماً نحو تنفيذ خطة الدولة في تطوير منظومة شبكة الطرق والجسور وفقاً للمواصفات العالمية.

واستمعت الوزيرة خلال اللقاء الى الملحق التجاري الصيني الذي أوضح رغبة بلده في انجاز العديد من المشاريع الحيوية والمهمة في الكويت وتنفيذها على الوجه الأكمل بالمدة كما استعرض خبرة الشركات الصينية في العديد من المجالات.