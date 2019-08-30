صباح الإنسانية

شدد استاذ الاقتصاد جامعة الكويت د. نايف الشمري على ضرورة اخذ مزيد من الاجراءات الوقائية لحماية الاستثمارات الكويتية الخارجية من أجل أن تتجنب تداعيات وأثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤكداً أن السندات والأسهم ستتأثر بشكل سلبي في ظل استمرار تصعيد الحرب التجارية.

وقال الشمري إن الكويت ودول المنطقة قد تتأثر بشكل مباشر عن طريق استثماراتها من الولايات المتحدة والصين وبطرق غير مباشرة لنقص تصدير النفط وتراجع الطلب، مشيراً الى ان حدة التوترات في العلاقات التجارية العالمية لها تأثير سلبي على الأطراف المعنية مباشرة في أنحاء العالم.

وتوقع الشمري أن تتأثر استثمارات الكويت الخارجية من حيث تراجع القيمة السوقية والعائدات على السندات ستنخفض فضلاً ان تراجع اسعار الأسهم سواء كانت تلك الاستثمارات حكومية أو أهلية، لافتاً الى أن الشركات المحلية التي لها استثمارات نفطية في الصين او اميركا سوف تتأثر بتراجع الطلب على الائتمان والطلب على النفط جراء تراجع الأسعار.

وأشار الى أن كلفة التصنيع سترتفع في الولايات المتحدة لعدة اسباب منها ارتفاع الأيدي العاملة، مشيراً الى أن ارتفاع السلع والخدمات ستؤدي الى الزيادة في الرسوم ومن ثم إلى ارتفاع الأسعار في معظم الدول ذات الشراكة التجارية مع الولايات المتحدة منوهاً الى أن دول الخليج تعتمد على اميركا والصين واوروبا في استيراد العديد من السلع، إضافة إلى ارتباط بعض الدول في عملاتها بالدولار وهو الأمر الذي يتطلب من حكوماتنا والجهات المعنية بالإسراع بفرض خطط وقائية حمائية تخدم طموحات الرؤية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل تراجع معدلات الفائدة الاميركية.

وتوقع الشمري أن يقبل العالم على أزمة اقتصادية محققة إذا لم تتوقف اميركا عن تصعيدها للحرب التجارية والصينية لاسيما في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي ومعاناة الاتحاد الأوروبي من ديون المانيا وايطاليا والخروج لبريطانيا «البريكست» من الاتحاد ما يكشف عن تحقق قدوم أزمة اقتصادية تتطلب تحركات عالمية لمنع حدوثها معرباً عن قلقه ازاء الاسواق المالية في دول الخليج والعالم نتيجة للشق النفسي الصعب والمالي السيئ.

