علم ومعرفة

احتضنت مكتبة ذات السلاسل في الافنيوز ماراثون القراءة الخيري الثاني والذي نظمته مجموعة الساير القابضة بالتعاون مع صندوق إعانة المرضى ومجمع الافنيوز انطلاقا من التزامها بالقيم الإنسانية.

أقيم الماراثون تحت عنوان «اقرأ لتنقذ أرواحهم»، وجسد تكافل أفراد المجتمع الكويتي حيث القراءة الكتب وسيلة للتعبير عن التعاطف والدعم لمرضى غسيل الكلى.

تبرعت مجموعة الساير القابضة بدينار واحد مقابل كل 10 صفحات تمت قراءتها لدعم المرضى المعسرين نظراً لارتفاع كلفة العلاج كما خصصت ذات السلاسل 10 في المئة من قيمة مبيعات كتبها في هذا اليوم لصندوق اعانة المرضى.

وشهدت الفعالية التي امتدت من الساعة 10 صباحا إلى 10 مساء مشاركة (1131) قارئاً تمكنوا من قراءة (19148) صفحة.

وتمكنت المشتركة الهندية أليشيا ميشيل من كسر الرقم القياسي في قراءة أعلى عدد الصفحات حيث استطاعت قراءة 566 صفحة خلال 5 ساعات.

وشارك في الفعالية العديد من المؤلفين والشخصيات المؤثرة من الكويت لدعم هذه القضية الإنسانية ومنهم الاعلامي محمد السداني والمدربة حصة الحشاش والمؤلفون حمود الشايجي وابتسام العومي وريم الميع ومحمد البغيلي وضاري العنزي.

في هذه المناسبة، قال نهاد الحاج علي، مدير مجموعة التميز المؤسسي بالإنابة بمجموعة الساير القابضة: «إن الروح الإيجابية السائدة في مجتمعنا هو صورة رائعة لهذا المجتمع هذا الماراثون جزء من جهود الاستدامة الخاصة بنا لتطوير عادات القراءة والتعليم وفي نفس الوقت جمعهم معاً للعمل تجاه القضايا الحرجة التي تتطلب اهتمامهم ودعمهم المعنوي ،نحرص في الساير على التعاون مع شركاء بنفس عقليتنا لتطوير وتنفيذ الرعاية الاجتماعية الفعالة.

كما صرحت هبة المنصور مدير التسويق في ذات السلاسل: «نحن سعداء بالعمل على هذا البرنامج لتحقيق فوائد رئيسية كتشجيع الناس على تخصيص بعض الوقت خلال جداول أعمالهم المزدحمة للقراءة ودعم مرضى الكلى بنفس الوقت، ويسعدنا السعي نحو هذا الهدف فالعمل لمصلحة المجتمع واجب وطني على كل شركة. وجميل ان يكون الحدث في المكتبة والرسالة والمشاركة من خلال الكتاب. القراءة من أجل انقاذ حياة انسان عمل راق،عقولنا تفهم وأجسامنا تتعافى».

