علم ومعرفة

ضمن فعاليات صيفي ثقافي 14 أقيم في مركز بروميناد الثقافي «صوب بوكس»- أمسية قصصية أحياها الكاتب الحميدي حمود من الكويت وخليل الخميس من عمان وأحمد أبو دياب من مصر، في حضور الأمين العام لرابطة الأدباء د. خالد عبد اللطيف رمضان ومديرة المهرجان فوزية العلي.

حول التجربة الخاصة بالقراءة أوضح خميس أنه يتناولها من جانبين اجتماعي وذاتي، خصوصاٌ وأن نشأته ريفية في بيئة قريبة من البحر والصحراء، أعطاه انسجاما في الكتابة، كما أنه استفاد من المجالس التي تقام في قريته والتي يحضرها كبار السن ويتحدثون فيها عن تجاربهم مع الحياة والسفر والاغتراب. وبيّن الخميس أنه لم يوفّق في كتابة الشعر من ثم اتجه الى السرد ليبدأ مع القصة القصيرة ثم الرواية، ففي عام 2012 أصدر روايته الأولى «بيعة الروح».

أبو دياب أوضح أنه بدأ القراءة في وقت مبكر، وساعده في ذلك شخصيته التي تميل الى العزلة، حيث كان خلال مراحل دراسته يذهب الى المكتبة بينما كان زملاؤه يذهبون الى اللعب واللهو، وأنه شغف بالقراءة في المرحلة المتوسطة، وفي الجامعة تكونت شخصيته ليكتب الشعر الذي له تجارب عدة فيه، ثم اتجه الى السرد من خلال القصة القصيرة، وكشف أن نشأته في بيئة صعيدية محافظة كان لها دور في تشكيل شخصيته وهي البيئة التي لا تتسم بالوسط لأن كل شيء واضح وصريح مثل قسوة الطبيعة، مشيراً الى مجموعته القصصية التي فازت في المركز الثاني في مسابقة الشارقة للاصدار الأول، وبيّن أن موضوع أن تكون كاتباً مؤثراً ليس بالأمر السهل. أما حمود فأوضح أن البداية كانت مع الدراسة، حيث كانت القراءة قليلة نوعاً ما ثم اغترابه في بريطانيا لنيل شهادة الهندسة تلك التي عوّدته على القراءة المكثفة حينما وجد أن الجميع هناك لديه شغف بالقراءة، وأنه كان يقرأ كتباً مختلفة خصوصاً الأجنبية، وعند عودته الى الكويت، طفق في قراءة الكتب العربية، منوّهاً الى أهمية انضمامه الى منتدى المبدعين الجدد الذي أنشأته رابطة الأدباء.

المحور الثاني حول طقوس الكتابة، أكد الخميس أنه يكتب في الأجواء الهادئة مثلما يكتب في الأجواء الصاخبة، وأنه يفضل الكتابة وسط الطبيعة، ولكنه يفضل الهدوء، وقد يكتب وقت السفر، ورواية «انتظار» كتبها أثناء سفره الى الفلبين، بينما كتب روايته الأخيرة «طيف عابر» في نيبال.

أبو دياب أشار الى أنه يبحث عن العزلة أثناء الكتابة، وأن صوت الفكرة هو الذي يكون موجوداً في وجدانه عند الكتابة، وأن عمره 25 سنة قضى معظمه في السفر والترحال، وقال: ان الحكاية أجمل شيء في الدنيا، واننا ننحت في الحكاية الكبرى لنخرج بحكاياتنا البسيطة. حمود أكد أنه يكتب من دون أن تحكمه طقوس محددة، فالفكرة هي التي تتولى تحديد مسار الكتابة، من خلال الخيال أو الواقع الذي يأتي من المحيطين به، فالفكرة قد تأتيه في أي وقت ومن ثم يسارع في تدوينها على الورق، كرؤوس أقلام.

المحور الثالث تضمن أهم الروايات أو القصص التي أحبوها بعد الانتهاء منها، والمواضيع التي تطرقوا لها في كتاباتهم، رأى الخميس أن كل ما كتبه يشبه الأبناء الذين لا يفرق بينهم في الحب، وأنه أصدر روايته «بيعة الروح» من خلال عمقها التاريخي بالاضافة الى الأعمال الأخرى التي اختلفت وتنوعت فيها الأفكار والمواضيع.

أبو دياب أوضح أنه كان يقرأ في البداية الكتب المترجمة للناشئة ثم دراسته للأدب الانكليزي في الجامعة ساعدته على تكوين وعيه الأدبي، واشتغاله على فكرة الغياب كمعادل موضوعي للحضور، منوّها الى تجهيزه لمجموعة أدبية جديدة، وترجمات ونصوص مسرحية. وبيّن حمود أن مواضيعه التي يميل اليها في كتاباته السردية تتمحور في مساحة الانسان والواقعية، وأنه لا يميل الى تحديد الزمان أو المكان في سردياته، مقتنعاً بفكرة الشمولية والواقعية، حيث انه يميل الى الروايات التي تحدث صدمة في وجدان المتلقي. المحور الأخير من الأمسية طرح فيه سؤال يتعلق بالرسالة التي يود الكاتب ايصالها الى المتلقي، حيث أشار الخميس الى أن الكاتب يقدم القضايا ولا يطلب منه وضع الحلول، التي هي مسؤولية القارئ نفسه، الذي من المفترض أن يبحث في وجدانه عن الحلول. بينما أوضح أبو دياب أن على الكاتب ابتكار أشكال جديدة، وسبر أغوار النفس من أجل التميز واقتحام المسكوت عنه، وقال: أطمح الى تقديم أدب ذي طابع انساني.

وأكد حمود أن الكاتب ابن مجتمعه الذي يعيش فيه، وكل الأشياء المحيطة به تؤثر فيه وعليه أن يتفاعل معها، من أجل استفزاز القارئ وحضه على التفكير في قضاياه.

