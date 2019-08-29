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دعوني أبوح لكم بسر عن نساء في الليل يأتين لزيارتي.. لي مع كل واحدة منهن قصة طويلة.. على الحائط لوحة ضخمة رسمتها «جورجيا أو كيف» أم الحداثة الأميركية التي حاصرها حبيبها في خانة الأنثى، فهربت إلى الصحراء لترسم حتى رحلت عام 1986».

هكذا أعلنت الكاتبة والروائية هالة البدري عن أسرار النساء اللاتي يقمن بزيارتها سرا في بيتها مما جعلها تضم هؤلاء النساء في روايتها الجديدة «نساء في بيتي» التي صدرت بالقاهرة أخيراً عن الدار المصرية اللبنانية

تقول البدري: في مكتبتي رسالة ماجستير تجمعني بالشاعرة والروائية النمساوية إنجبورج باخمان، التي ماتت محترقة عام 1972 عن 47 عامًا في كوخها بإيطاليا. وفي المكتبة أيضًا روايات للكاتبة المصرية قوت القلوب الدمرداشية، التي انقلبت حياتها من أميرة إلى امرأة مطاردة، بسبب تحدي حبيبها لعبدالناصر، وماتت مقتولة على يد ابنها في روما عام 1968. يأتين إلى بيتي في المساء مُضمَّخات برغبة قوية في الحكي. يأتي معهن عشاقهن، وأصدقاؤهن، وأزواجهن. فتختلط حياتهم بحياتي، ويصبحون من أقرب أصدقائي، نكون عالمًا واحدًا، ليصبح السؤال فيه عما جمعنا معًا ذا معنى. تاخذنا الرواية بسحر كتاباتها سراً للولولج في عوالم هؤلاء لنساء اللاتي دخلن حياتها وأثرن في مسيرتها الإبداعية تمزج الرواية بين الذاتي والخيالي وتصنع منهما عالماً سحرياً لكشف إثراء المبدعات اللاتي مررن في حياتها

