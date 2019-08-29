آخر النهار

في أحدث أفلامها «أوفيشال سيكرتس» (أسرار رسمية)، تلعب الممثلة البريطانية كيرا نايتلي دور موظفة بالحكومة البريطانية تُفصل من عملها لأنها سربت مذكرة سرية أميركية قبل بدء حرب العراق عام 2003.

وتجسد الممثلة نايتلي (34 عاماً) شخصية «كاثرين جَن»، وهي مترجمة سابقة في وكالة دولية بريطانية للتجسس، اتهمت بانتهاك قانون الأسرار الرسمية بتسريب مذكرة تطلب فيها واشنطن مساعدة لندن في التجسس على الأمم المتحدة. وعن دورها في الفيلم، قالت: «سيختلف كثيرون مع فكرة أن ما فعلته كاثرين هو الصواب، وسيرى كثيرون أن ما فعلته هو الصواب. الأمر الذي لن يكون محل شك هو شجاعتها». وتعتقد نايتلي أن ما سيجذب الناس لمشاهدة الفيلم هو الأسئلة التي يطرحها. يبدأ عرض الفيلم في الولايات المتحدة يوم 30 الحالي.

