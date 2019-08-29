آخر النهار

ضمن أنشطة معرض الكتاب الصيفي الرابع لجمعية الخريجين الكويتية وبالتعاون مع نادي هيباتيا للقراءة أقيمت ندوة نقاشية لرواية ومسلسل «لا موسيقى في الأحمدي» في قاعة الشهيد مبارك النوت بمقر الجمعية. وذلك بحضور كاتبة الرواية والمسلسل منى الشمري ومن نجومه الفنان القدير جاسم النبهان، وفاطمة الطباخ، وشيماء سليمان، وعلي كاكولي. وذلك بحضور كوكبة من المثقفين والشخصيات العامة في مقدمتهم الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني د. عيسى الأنصاري وأمين عام رابطة الأدباء د. خالد عبداللطيف رمضان والروائية ليلى العثمان ورئيس جمعية الخريجين إبراهيم المليفي.

باسم الجمعية رحب الناقد والكاتب فهد الهندال بفريق العمل والحضور ونوه بالمسيرة الإبداعية للكاتبة منى الشمري الحائزة على جائزة الدولة التشجيعية عن هذه الرواية العام الماضي. كما أشاد بمجموعتها «يسقط المطر.. تموت الأميرة» التي تحولت إلى مسلسل «قلب أبيض.. كحل أسود».

من جانبها استهلت مريم علي عضو نادي هيباتيا الندوة النقاشية بإعطاء نبذة تعريفية عن المسلسل وأبطاله، وطرحت سؤالًا عن «كيف تتحول الرواية إلى مسلسل مرئي؟».

أجابت الشمري بأنها كتبت «لا موسيقى في الأحمدي» كرواية فقط، ولم تكن هناك نية في أن تتحول إلى مسلسل ثم قرأها المخرج محمد دحام الشمري ونالت استحسانه لأنها تطرح جديدًا لم يقدم في الدراما في السابق.

وقالت إنها عند كتابة المعالجة التلفزيونية لم تلتزم بنص الرواية بل أضافت شخصيات مثل شخصية «عكش». وحذفت بعض الفصول، حتى لا يشعر قارئ الرواية بالملل عند المشاهدة وأنه يرى ما قرأه فقط بل يستمتع بالنسخة المرئية منها.

كما أكدت على أنه ليس بالضرورة أن كل رواية تصلح أن تتحول إلى مسلسل أو إلى فيلم، من الناحية الإنتاجية أو الرقابية..لافتًا إلى أنها حذفت بالفعل بعض الأمور من نصها لدواعٍ رقابية.

ونوهت الشمري بشخصية «عضيبان» التي جسدها الفنان القدير جاسم النبهان، لأنها كانت بمثابة الهيكل العظمي للرواية والمسلسل.

كما أشادت برؤية المخرج محمد دحام الشمري وبأداء أبطال المسلسل الذين تعايشوا مع أداورهم وأعطوا نتيجة ناجحة وطموحة. وأشارت إلى أنه بلغ من تعايش الممثلين أن الفنان القدير جام النبهان أعد لهم وجبة جراد وأكلوها أثناء التصوير.

بدوره، علق الفنان القدير جاسم النبهان بأن كل رواية أو مسلسل بمثابة محاكاة للمجتمع وأعتبر رواية منى الشمري حقيقة بالنسبة لي شخصيا وبانوراما لحياتي أنا شخصيًا منذ ولادتي وكيف رأيت هذا المجتمع على مدى 75 عاما، منذ بداياته إلى يومنا هذا.

وأكد النبهان بأن العمل لا ينتقد أحدًا، ولا فئة أو طائفة إنما هو استعراض لهذه الدولة وكيف نمت، مشيرًا إلى أن إشعاع الحداثة انطلق من الأحمدي حيث التعايش وتقبل الآخر والتطور.

عن شخصيته قال إن «عضبيان» تميز بأنه ربى أبناءه وأسرته بالحب وعلى تقبل ثقافة الآخر. وسعيد وأفتخر أنني شاركت في هذا العمل المهم لي شخصيًا.

بدورها قالت الفنانة فاطمة الطباخ التي لعبت دور «كوثر» بأنها أحبت الشخصية لكنها كانت متخوفة في بداية التصوير وخشيت رد فعل الجمهور، وهل سيتم التعامل معها على محمل الجد أم بشكل كوميدي. كما ذكرت أنها استفادت من دراستها للماجستير فيما يتعلق بإشكالية الهوية في الدراما الخليجية.. وهي مسألة بارزة جدًا في هذه المسلسل، ولذلك سعت إلى دراسة شخصية «كوثر» في الواقع، وطرحت عليها بعض الإضافات والملاحظات بموافقة المخرج والمؤلفة وتشجيع الفنان القدير جاسم النبهان مع كل مشهد.

أما الفنانة شيماء سليمان فتحدثت عن دورها «لولوة» في المسلسل وقالت إنه يمثل البنت الكويتية والتي للاسف لم تعد موجودة في زمننا هذا فهي من «جيل الطيبين»، مشيرة أنها أحبت تجسيد الشخصية كثيرا، وتلقت رد فعل إيجابي جدًا عن أدائها، رغم أنها كانت متخوفة ودخلت في تحد مع نفسها، ورأت شيماء أن سر نجاح العمل هو وجود فريق عمل متعاون ومحترف ومتكامل من جميع النواحي. من جانبه قال الفنان علي كاكولي إن المسلسل كان التجربة الأصعب بالنسبة له لأنه يتضمن مفردات عميقة ويحتاج إلى نوع من التركيز على الرغم أن الدور لم يكن كبيرا من ناحية الحجم، لكنه مؤثر في الأحداث. كما أكد أن ملاحظات المخرج وكذلك وجود المؤلفة معهم أثناء التصوير كان مهمًا. يذكر أن المسلسل يتناول التغيرات الاجتماعية في مدينة الأحمدي عبر ثلاثة أجيال، وعرض بنجاح كبير في رمضان الماضي وشارك في بطولته أيضًا: عبد المحسن النمر، فهد العبدالمحسن، نور الكويتية، إيمان الحسيني، غرور صفر، رهف محمد، سارة البلوشي، وليلى الرندي.

