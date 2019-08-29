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أكد نائب رئيس مجلس ادارة فرقة المسرح الكويتي الفنان عبدالله غلوم ان الفرقة ستحقق من خلال مشاركتها الجديدة في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر مشاركة قياسية حيث تبلغ المشاركة الاخيرة والمتمثلة بمسرحية « جزء من الفانية « المشاركة الثامنة وهو ما يمثل رقما قياسيا ليس على الصعيد المحلي او الخليجي بل لربما أبعد من ذلك بكثير. وقال غلوم :

في البداية بودي ان اثمن ثقة قيادات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر عبر اكثر من ثلاثة عقود من الزمان حيث تطورت العلاقة بين فرقة المسرح الكويتي وعروضها وجمهور هذا المهرجان العريق الذى بات اليوم احد ابرز المنصات المسرحية ليس على صعيد مصر او العالم العربي . بل على المستوى الدولي . حيث بات مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي والمعاصر موعدا متجددا مع إبداعات أهل المسرح من انحاء العالم .

وتابع نائب رئيس فرقة المسرح الكويتي قائلاً:

تعود المشاركة الاولى لفرقة المسرح الكويتي في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الى عام 1989 من خلال مسرحسة «الشفاف» تأليف فوزي غريب واخراج عبدالامير مطر. ثم عام 1990 من خلال مسرحية «الستار» تأليف فوزي غريب واخراج عبدالعزيز المسلم . وعام 1992 بمسرحية «الحريق» تأليف حمدي عباس واحمد السلمان واخراج السلمان. وعام 2000 بمسرحية «سهرة مع الكلاب» تأليف فوزي الغريب واخراج احمد السلمان. وعام 2001 بمسرحية « المشهد الرابع وليم شكسبير «هاملت» اخراج وحيد عبدالصمد. وعام 2017 بمسرحية «صدى الصمت» تأليف قاسم مطرود واخراج فيصل العميري . وعام 2018 بمسرحية «الرحمة» تأليف عبدالامير شمخي واخراج فيصل العبيد. وهذا العام يتم التحضير للمشاركة بمسرحية «جزء من الفانية» تأليف مريم نصير واخراج عبدالعزيز النصار .

وعن مسرحية «جزء من الفانية» يقول :

لقد تم اختيار هذا العرض من بين عشرات من الاعمال المسرحية العربية والدولية من بينها مجموعة من الاعمال تقدمت من الكويت . قصة المسرحية تدور حول دكتاتور أطفأ نور حياته بيده، بسبب نرجسيته، فهو يفعل كل شيء من أجل نفسه، قاسٍ ومتجبر مع الجميع، لا يرحم حتى زوجته التي تشعر بالحصار واليأس لأفعاله غير الإنسانية، وتصاب بالندم لأنها تزوجت رجلا مثله، تتذكر طفولتها وألعابها البلاستيكية، وعندما كبرت أصبحت هي اللعبة في يد زوجها القاسي.

وفي ختام تصريحة قال الفنان عبدالله غلوم :

مسرحية «جزء من الفانية» تأليف مريم نصير، وسينوغرافيا وإعداد وإخراج عبدالعزيز النصار، وبطولة كفاح الرجيب، وحصة النبهان، وعبدالله بهمن، وعبدالعزيز بهبهاني، وعبدالله البلوشي، وأزياء حصة العبادي، وإضاءة عبدالله النصار، وديكور حسين الحسن، وتأليف موسيقي آلاء الهندي، ومكياج عبدالعزيز الجريب، ومساعد مخرج موسى كاظم. هذا وسيترأس وفد فرقة المسرح الكويتي الى المهرجان رئيس مجلس الادارة الفنان احمد السلمان .

