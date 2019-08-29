آخر النهار

هنالك نوعية من الأعمال الدرامية التلفزيونية والبرامج، التي تبدو بأمس الحاجة الى الترجمة، ما يفتح أمامها أبواباً عدة للتواصل مع شرائح إضافية ومتجددة من جمهور المشاهدين والمتابعين.

ولا نريد هنا أن نشير الى عمل درامي أو آخر، إلا أننا نظل أمام تلك المبادرة الى ترجمة عدد من تلك الأعمال.. خصوصا، من نتاجات الموسم الرمضاني التي حققت مساحة إيجابية من الحضور والانتشار.

إن عملية ترجمة الأعمال الدرامية، ستعمل على أن تجد طريقها أولاً، للعرض عبر القناة الثانية، وهذه لها جمهورها العريض، وأيضا يمهد الطريق لتلك الأعمال للعرض في عدد آخر من الفضائيات والمنصات، وأيضا عبر التبادل البرامجي.

إن من بين الأعمال التي عرضت وأنتجت خلال الموسم الرمضاني، بالذات، تلك التي أنجزت عبر المنتج المنفذ أو الشراء المتميز أعمالا ذات قيمة فنية عالية وتستحق منا الاشتغال عليها من أجل أن تذهب الى فضاءات أبعد.. وأرحب.

نعلم جيداً بأن عملية الإنتاج تمثل كلفة مادية إضافية، ولكنها أمام ما تحققه من إنجاز وحصاد، فإن تلك الكلفة تبدو هامشية، خصوصا إذا ما فكرنا بالحصاد.. وهي دعوة لدعم هكذا توجه.

وعلى المحبة نلتقي

