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عبرت الفنانة الشابة زمن عبدالله عن سعادتها الغامرة للتعاون مع المخرج المتميز مناف عبدال، من خلال اختيارها للمشاركة في مسلسل «عافك الخاطر» وإلى جوار مجموعة متميزة من نجوم الدراما، كما أشارت في حديثها إلى انتقالها من عالم تصميم الأزياء إلى التمثيل، رغبة منها في تأكيد موهبتها في هذا الجانب بالإضافة لحديثها عن تجربتها في تصوير عمل سينمائي كويتي جديد بعنوان «باسم الحب».

وفي مستهل حديثها تتوقف الفنانة الشابة زمن عبدالله للحديث عن أحدث تجاربها الدرامية بقولها:

- جديدي هو المسلسل الدرامي التلفزيوني «عافك الخاطر» مع المخرج القدير مناف عبدال، الذي حقق هذا العام نقلة كبرى، إثر نجاح عمله الدرامي الأخير «الديرفة» والذي لايزال يحصد الكثير من النجاح، بالإضافة للتاريخ الطويل والمتميز الذي يمتلكه هذا المخرج.

وتابعت زمن قائلة:

- المسلسل تأليف الكاتب عبدالله الرومي، ويشارك في العمل عدد متميز من النجوم ومنهم خالد أمين وأسمهان توفيق وسليمان الياسين وهبة الدري وميس كمر وأحمد إيراج وحصة النبهان وغدير زايد ومشاري البلام وعدد آخر من النجوم. وعن شخصيتها تقول الفنانة زمن عبدالله:

- شخصية مركبة وصعبة، تجمع بين الدلع وايضا الممارسات الشيطانية، والتحدي أن المشاهد ستجمعني بالنجمة ميس كمر، وسيكون جزءاً كبيراً من الحوار باللهجة العراقية، والشخصية سوف تتطور باتجاهات عدة، والنهاية ستكون مفاجأة، أترك الأمر حيث عرض العمل قبيل نهاية العام الحالي بإذن الله.

- وتتابع:

- بودي أن أتحدث عن روح الفريق والأسرة الواحدة التي تجمع عناصر العمل، وهذا ما يشكل داعماً أساسيا ويمنحني مزيد من الثقة، خصوصاً، في ظل التعامل والتعاون مع أجيال الحرفة الدرامية من نجوم وفنانين وأيضاً الفنيين.

وعن جديدها أيضاً تقول زمن:

- أصور هذه الأيام فيلماً روائياً قصيراً بعنوان «باسم الحب» مع المخرج نواف الفرحان، وسيجد الفيلم طريقه خلال الفترة المقبلة لعدد من المهرجانات المحلية والعربية.

وتعود إلى بداية مشوارها بقولها:

- شخصياً أحب التمثيل، ولكن البداية كانت مع تصميم الأزياء، حيث قطعت شوطاً في هذا المجال، وعندي موقعي الخاص بعنوان «زوزو كولكشن» وقد حقق هذا الموقع والأزياء التي قمت بتصميمها كثيراً من النجاح والانتشار.. وقبل فترة شاركت في «فيديو كليب» متزامناً مع الرغبة في دخول مجال التمثيل، والحمد لله، كانت لي مجموعة من المشاركات تكللت بالنجاح، وأنا بانتظار حصاد تجربتي الحالية مع المخرج القدير مناف عبدال، وأكثر ما يسعدني أنني أمام شخصية تستمر أحداثها على مدى «27» حلقة وهو ما يمثل إضافة وانجازاً أفتخر به وأعتز.

وعن الفنانين الذين ترغب بالتعاون معهم قالت الفنانة زمن عبدالله:

- الجميع في موقع الاحترام والتقدير، وأتمنى أن تتاح لي الفرصة للتعاون مع الجميع، وحالياً سعادتي لا توصف بالتعاون مع النجمة القديرة ميس كمر المتجددة في كل شيء.

كما أتمنى العمل مع النجم الكوميدي حسن البلام الذي أرى به نجماً كوميدياً عالي المستوى.

وفي المحطة الأخيرة تقول الفنانة زمن عبدالله:

- الإرادة هي المحرك والمحفز لي، ومن هذه الإرادة، سأعمل وبشكل جاد على تحقيق طموحاتي الفنية والله الموفق.

