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قال سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية ومؤسس مدينة الجونة، إن المدينة استعدت جيدًا لاستقبال مهرجان الجونة المقبل، موضحًا أنه تم تدارك أي أخطاء في المهرجانات السابقة، فضلًا عن اكتساب المهرجان سمعة جيدة ومصداقية عاما بعد الآخر.

وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، والمذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأحد، أن هناك إقبالاً من الفنانين العالميين على المهرجان لمعرفة الجديد في هذه الدورة، لافتًا إلى افتتاح مقر مشرف للمهرجان العام المقبل في المركز الدولي الجديد للمؤتمرات.

وأضاف: « المركز ليس فقط السينما، ولكن لدينا التزاماً أمام وزيرة الثقافة ومحافظ البحر الأحمر، بإقامة مهرجان للموسيقى سيستضيف أوركسترا عالمية، إلى جانب مهرجان السينما، وهو مركز عالمي يعد أعظم خطوة في مجال الفن والثقافة، ويطلق عليه مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة».

وتابع: «المركز خطوة للأمام، ومصر دولة ثقافة وحضارة وفن، وإحنا أول ناس عملنا سينما في الشرق الأوسط وإفريقيا، مش معقول منرجعش تاني في ظل الظروف الجيدة التي تشهدها البلاد»، موضحًا أن مهرجان «الجونة» أسهم في الترويج للسياحة في مصر، وتأكيد الأمن والأمان من خلال وجود فنانين من مختلف البلدان.

