مال وأعمال

رغم الخسائر السوقية الرأسمالية التي منيت بها البورصة تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية منذ 14 أغسطس الحالي والتي فقد على إثرها السوق قرابة مليار دينار من قيمتها السوقية، إلا أنها تمكنت من تحقيق 5.4 مليارات دينار مكاسب سوقية منذ بداية العام الحالي، حيث ارتفعت القيمة السوقية من 29.013 مليار دينار إلى مستوى 34.4 ملياراً بنهاية تداولات أمس، لتصبح إجمالي مكاسب السوق الرأسمالية 5.4 مليارات.

عوامل عديدة تقف وراء تحقيق تلك المكاسب أهمها متانة الوضع المالي للقطاع المصرفي الكويتي الذي اسهم في تحقيق مكاسب سوقية قدرها 4.5 مليارات دينار من إجمالي المكاسب السوقية بنسبة بلغت 83.3 في المئة، بفعل ايراداتها التشغيلية وصافي الأرباح الكبيرة التي تحققت خلال تلك الفترة.

ومن العوامل التي عززت من وضع السوق ما يتعلق بترقية البورصة إلى مصاف الأسواق الناشئة وتوقعات بتدفقات استثمارية مليارية من قبل محافظ وصناديق أجنبية وكذلك تأكيد الحكومة على تحسين بيئة الأعمال وزيادة حجم الانفاق الحكومي على المشاريع المدرجة في خطتها التنموية وهو ما يعطي جرعة تفاؤل للمستثمرين الأجانب بدخول السوق.

وفي السياق ذاته، ورغم التوترات الجيوسياسية التي تعيشها دول المنطقة أنهت البورصة تعاملاتها، أمس، مرتفعة بشكل جماعي للمرة الثانية خلال الأسبوع، على الرغم من تراجع وتيرة التداولات. وارتفع المؤشر العام عند الإغلاق 0.2 في المئة عند صعوداً إلى النقطة 5950.31 رابحاً نحو 12 نقطة.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول في ختام التعاملات 0.23 في المئة بإقفاله عند مستوى 6542.33 نقطة بمكاسب بلغت 15.33 نقطة، فيما صعد المؤشر الرئيس 0.11 في المئة رابحاً 5.13 نقطة عند مستوى 4787.44 نقطة. وسجلت مؤشرات 6 قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع الاستهلاكية بنمو نسبته 1.05 في المئة، بينما تراجعت مؤشرات 3 قطاعات أخرى يتصدرها الاتصالات بواقع 0.15 في المئة.

