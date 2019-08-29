مال وأعمال

رويترز: قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مؤسسة البترول الكويتية تضع اللمسات الأخيرة على قرض بقيمة مليار دولار مع مجموعة صغيرة من البنوك العالمية.

ويأتي القرض، وهو تسهيل ائتماني متجدد، وسط تباطؤ سوق القروض الإقليمية مع إقبال المقترضين بشكل متزايد على جمع التمويل عبر السندات للاستفادة من أسعار الفائدة الأقل.

ولم ترد المؤسسة النفطية المملوكة للدولة على طلب التعليق. وتخطط المؤسسة لاستثمار مئات المليارات من الدولارات بحلول 2040، إذ تهدف إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 4.75 ملايين برميل يومياً بحلول ذلك الموعد. وذكر أحد المصادر أن من المرجح استكمال القرض الجديد في سبتمبر أو أكتوبر القادمين.

وكانت مصادر أبلغت رويترز الشهر الماضي أن مؤسسة البترول الكويتية، التي تقدم لها المشورة شركة الوطني للاستثمار (إن. بي. كيه كابيتال)، أجرت مباحثات في الآونة الأخيرة مع بنوك كويتية بخصوص قرض منفصل.