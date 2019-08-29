مال وأعمال

دعا الخبير النفطي جمال الغربللي الى ضرورة فتح المجالات امام اشراك القطاع الخاص والشركات العالمية والمحلية والإقليمية لتطوير وتعزيز قدرات قطاع البتروكيماويات في السوق الكويتي، مبيناً أن المزيد من تطوير الانتاج سوف يحقق نموا في الصادرات الكويتية ويدعم تنويع مصادر الدخل ويخدم نمو الناتج المحلي ويسهم في سد العجز.

وقال في تصريح لـ «النهار» ان تصاعد السيناريو وحدة الحرب التجارية العالمية سوف ينعكس علي اسعار النفط بالهبوط الذي قد يعيد دول الخليج والدول المنتجة للنفط لمواجهة عجز في الموازنة مما يكرس المزيد من الصعوبات المالية، وسيؤدي ذلك إلى تصعيد تنفيذ المزيد من إجراءات التقشف التي طالت حياة المواطن الخليجي بشكل رئيس، وأثرت على مستويات الرفاهية التي عاشها على مدار عقود ماضي.

ولفت لي أن التقلبات التي واجهت الاسعار في السنوات الماضية دفعت دول الخليج الى تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية من ابرزها الاتجاه إلى تنفيذ خطط تنموية للثلاثين عاما القادمة من أجل تحفيز اقتصادها لجذب رؤوس الاموال الأجنبية فضلا عن استمرار دخولها في الإنفاق على المشاريع الضخمة وهو ما أثر في عمليات الإنفاق الحكومي على الرفاهية والتوظيف وتلك هي من ابرز النتائج التي تحملها المواطن عقب تلك الأزمات.

واشار الغربللي إلى أن الفترة القادمة تتطلب تسريع قوة الإنجاز للمشاريع الانتاجية ومنها البتروكيماويات وتصنيع المشتقات النفطية كخطوة مهمة في تلك المرحلة تدفع بها عن نفسها مخاطر تصعيد الحرب التجارية بين العملاقين الصين واميركا، منوها إلى أن الاتفاقيات التي تمت بين الصين ودول المنطقة لاشك وانها تتطلب مزيد من انجاز برنامجها لتفعيل الدورة الزمنية وتحريك عجلاتها نحو البناء والتعمير والانتاج لتعزيز القوة الصناعية والانتاجية في المنطقة.

واشارت تقارير أن التجارة الخارجية للدول العربية في نهاية 2016 بلغت 1592 مليار دولار، منها 796.4 مليارا صادرات عربية لجميع دول العالم، و795.8 مليار دولار واردات من جميع دول العالم، وبذلك تكون نتيجة الميزان التجاري السلعي للدول العربية وجود فائض بنحو ستة ملايين دولار فقط، وذلك حسب بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، الذي أفاد أن التجارة العربية في عام 2016 تراجعت بنسبة 6.7% عما كانت عليه في 2015، وأن مساهمة الصادرات النفطية مثلت 58.7% من إجمالي الصادرات السلعية العربية وألمحت الى أن تصاعد الحرب التجارية والاقتصادية العالمية يعني مزيد من الركود الذي سيلقي بظلاله على تراجع معدلات التجارة الدولية.

