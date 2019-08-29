مال وأعمال

أظهر مسح لـ «معلومات مباشر» أن إجمالي موجودات البنوك الخليجية بلغت بنهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 2.19 تريليون دولار، مقارنة بـــ2.01 تريليون دولار للفترة المناظرة للعام السابق.

وارتفعت أصول المصارف والبنوك الخليجية المدرجة بأسواق المال بنهاية النصف الأول من 2019 بنحو 9.13 في المئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018، بقيمة إجمالية نحو 183.5 مليار دولار.

وحصلت البنوك الإماراتية على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة أصول بنوك الخليج بنسبة تجاوزت 32.5 في المئة، تلاها البنوك السعودية بنسبة 28.35 في المئة من إجمالي محصلة الأصول بالخليج.

