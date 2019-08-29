مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية إن إجمالي قيمة الدعم الذي قدمته للسلع والمواد التموينية والانشائية المدعومة بمختلف أصنافها بلغ 23?6 مليون دينار (نحو 78 مليون دولار) في شهر يوليو الماضي.

وأضافت (التجارة) في بيان صحافي أن قيمة المبالغ الموجهة لدعم المواد الغذائية التي تشمل المواد الأساسية إضافة الى حليب ومغذيات الأطفال بلغت 17?9 مليون دينار (نحو 59 مليون دولار).وأفادت أن مجمل قيمة دعم مواد الحليب ومغذيات الأطفال بأنواعها بلغ 453 ألف دينار (نحو 1?5 مليون دولار) مبينة أنها أنفقت على 17 صنفا. وذكرت أن قيمة دعم المواد الانشائية بلغت 5?6 ملايين دينار (نحو 18?5 مليون دولار) مبينة أن عدد المستفيدين من المواد التموينية بلغ نحو 2?095 مليون مستفيد موزعين على 233734 بطاقة تموينية.

