مال وأعمال

يرى محللون أنه في حالة استمرار ارتفاع الدولار الأميركي بالتزامن مع انكماش الاقتصاد فإن ذلك سيصعب الأمور على الاقتصاد في أن يتعافى. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنه هناك احتمالات بأكثر من 30 في المئة في أن يتعرض الاقتصاد إلى دورة هبوطية خلال 12 شهراً.

وقال بين راندول استراتيجي تداولات النقد الأجنبي في «بنك أوف أميركا ميرل لنش» في مذكرة أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الأميركي بدأ فعلاً في أن يتدهور فيما واصلت العملة الأميركية ارتفاعاتها، فهو يرى أن ذلك يشير إلى اضطرابات بالأساسيات التي هي غير مستدامة وستجذب انتباه صناع السياسة النقدية، بحسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف: «إذا تمكنت الولايات المتحدة من جعل مخاوفها مسموعة مع شركائها الدوليين فهي ستتمكن بشكل أساس من الحصول على بعض الدعم من أجل التدخل المنسق الذي يكبح قوة الدولار».

وأكد راندول على أن الأمر سيستغرق أكثر من شهرين ليرى أي اثنين من الأنماط التاريخية سيتحقق.

