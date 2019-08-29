مال وأعمال

أعلن مكتب ميسان عن افتتاح فرع له في بيروت، لبنان بالشراكة مع مكتب أم بي للمحاماة وذلك لغايات التوسع في تقديم خدماته القانونية المميزة وعملاً بالاستراتيجية الموضوعة للمكتب في المنطقة ويقع المكتب الجديد في بيروت.

صرح بدر الجيعان، الشريك الرئيس في مكتب ميسان للمحاماة «بأنه يعتبر افتتاح مكتب بيروت خطوة أساسية في تنفيذ خطة واستراتيجية التوسع الموضوعة لمكتب ميسان في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويعتبر لبنان سوقاً مهماً للعديد من عملائنا وموطناً لكثير من الشركات الناشئة التي ستستفيد بشكل كبير من نهجنا ونوعية الخدمات التي يقدمها مكتب ميسان والتي ترتكز على تقديم خدمة مميزة ونوعية لجميع العملاء، مواكبة لجميع التطورات في جميع القطاعات ما يتيح لنا مساعدتهم بشكل فعّال على تحقيق أهداف أعمالهم. حيث سيلبي مكتب بيروت احتياجات العملاء في قطاعات متعددة لاسيما منها التمويل والتكنولوجيا المالية والملكية الفكرية وتأسيس الصناديق المحلية والدولية وعمليات الدمج والاستحواذ إضافة إلى التقاضي وغيرها من الخدمات العامة».

وأضاف الجيعان «إن الأهداف والرؤية الخاصة بمكتب ميسان هي تقديم خدمات قانونية حديثة واستثنائية لعملائنا في جميع دول المنطقة، ويأتي افتتاح مكتب بيروت خطوة البداية لما نخطط لإنجازه في منطقة الشرق الأوسط».

ستتم إدارةمكتب بيروت من قبل الشريك طارق يحيى، والذي يشغل منصب رئيس اسواق المال في مكتب ميسان. وسيتم دعم عمليات المكتب من قبل مجموعة من المحامين الموهوبين، من ضمنهم المستشار ميشيل غانم والمحامين نايلة رحال وتمام طواق.

وصرح الشريك طارق يحيى «يسعى عملاء لبنان للحصول على أفضل الخدمات القانونية، ونحن نسعى للاستجابة لمتطلبات العملاء عبر توفير كفاءات مميزة وتقديم أفضل الخبرات في جميع القطاعات، لاسيما من خلال اختصاصنا في مسائل النزاعات والتقاضي والمسائل التجارية والتعاملات الكبيرة المعقدة العابرة للحدود».

ويأتي افتتاح مكتب بيروت تماشياً مع خطة ورؤية واستراتيجية نمو مكتب ميسان للعام 2020.

