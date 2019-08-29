مال وأعمال

تواصل «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق» جهودها السبّاقة في إرساء أفضل ممارسات إدارة المرافق ضمن الأسواق الإقليمية، محدثةً نقلة نوعية على صعيد توطيد جسور التواصل الفعال بين صنّاع القرار والرواد والرؤساء التنفيذيين لمناقشة أحدث الاتجاهات الناشئة ضمن قطاع إدارة المرافق في منطقة الشرق الأوسط في ضوء التقدم التكنولوجي والمتغيرات العالمية، مع وضع خارطة طريق لتطوير استراتيجيات ومنهجيات عمل تدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتماشياً مع التزامها برفد القطاع الإقليمي بالأدوات اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة، ناقشت الجمعية أخيراً آليات مواجهة التحديات الحالية والناشئة وسبل توظيف الفرص المتاحة ضمن سوق إدارة المرافق المصري، وذلك خلال «ملتقى التواصل» الذي نظمته أخيراً في «فندق جراند نايل تاور» في القاهرة وسط مشاركة رفيعة المستوى من الخبراء وكبار الشخصيات ضمن قطاع البناء والتشيَيد وملاك ومديري المرافق.

وشدّد جمال لوتاه، رئيس «جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق»، على ضرورة تبنّي أطر موحدة واستراتيجيات واضحة لإدارة المرافق في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط سعياً وراء الارتقاء بكفاءة وتنافسية القطاع الحيوي، لا سيما في مصر التي تشهد طفرة عمرانية لافتة في الآونة الأخيرة، معرباً عن سعادته بتنظيم «ملتقى التواصل» لاستشراف مستقبل إدارة المرافق، استناداً إلى أسس مستدامة تواكب التطور المتسارع الذي يشهده السوق المصري على جميع المستويات.

وأضاف لوتاه: «ننظر بثقة وتفاؤل حيال مستقبل إدارة المرافق في مصر، ما يدفعنا إلى تكثيف جهودنا لرفد السوق المحلية بالمعرفة الحديثة والممارسات الفضلى التي تضمن الاستجابة بفعالية للتحديات المحتملة، فضلاً عن توفير السبل اللازمة لإرساء دعائم الاستدامة والابتكار والتحول الذكي لترسيخ دور قطاع إدارة المرافق كدعامة متينة من دعائم التنمية المستدامة محلياً وإقليمياً.

وتخلل «ملتقى التواصل» مناقشة مستقبل إدارة المرافق في مصر، وذلك خلال عرض قدمه المهندس محمد عصام، مدير عام إدارة المرافق في «مجموعة طلعت مصطفى»، تلته حلقة نقاشية بمشاركة كل من أسامة عثمان، مدير عام «أي إف إس لخدمات المرافق» في مصر؛ والمهندس شريف ماجد، مدير أول إسكان، هيئة التدريس وخدمات النقل في «الجامعة الأميركية بالقاهرة»؛ والدكتور المهندس الاستشاري عمرو محمد صبحي قنديل، مدير مشروع في «هيل إنترناشونال»؛ ومحمد أحمد مصطفى، مدير عام «إدارة المرافق الرئيسية مصر»، حيث جرى خلالها الوقوف على سبل الارتقاء بمستوى أداء إدارة المرافق في ظل تنامي المشاريع العقارية في مصر، بما يدفع عجلة نمو القطاع الحيوي.

وتضمن جدول الأعمال أيضاً مناقشة عرض تقديمي حول أفضل الممارسات لقطاع إدارة المرافق في دول الخليج العربي، قدمه طارق نظام الدين، مدير تنفيذي أول تجاري في «مجموعة إجادة لإدارة الأصول»، للتعريف بأهمية إدارة المرافق في الحفاظ على قيمة المباني وزيادة العمر الافتراضي للأصول وتعزيز استدامة وترشيد الطاقة.

