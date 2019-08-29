مال وأعمال

رعت مجموعة «السلام» القابضة دورة الرقابة الشرعية الوقائية ومنهجية تقييم مخاطر عدم الالتزام الشرعي حسب مفهوم كوزو والتي تم تنظيمها بالتعاون مع جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم في الفترة من 26 وحتى 28 يوليو الماضي.

وشارك في الدورة 67 شخصا وتم منح 67 شهادة بالتعاون مع جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم .

واشتملت الدورة على محاور عدة اهمها:

الرقابة الشرعية الوقائية والاكتشافية.

الرقابة الشرعية الداخلية حسب مفهوم كوزو.

المخاطر الشرعية المتأصلة في أدوات التمويل.

تقييم الضوابط الرقابية الوقائية لأدوات التمويل.

دمج الموارد البشرية في عملية الالتزام الشرعي.

دمج التكنولوجيا في عملية الالتزام الشرعي.

تقييم مخاطر الرقابة الشرعية في صكوك الموجودات (حالة دراسية) .

تقييم مخاطر الرقابة الشرعية في هيكل التأمين الإسلامي (حالة دراسية).

وقد كرمت جامعة اسطنبول صباح الدين زعيم، مجموعة السلام القابضة وأهدتها درعا تذكاريا شكرا وعرفانا منها بدور المجموعة في رعاية الدورة.

ودورها في المشاركات الفاعلة للمسؤولية الاجتماعية

كما قدم د. عبدالباري مشعل درعاً تذكارياً من المشاركين في الدورة تقديراً لشركة مجموعة السلام القابضة ورعايتها المشكورة.

