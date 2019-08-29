مال وأعمال

أطلق بنك الكويت الوطني الدورة التدريبية الرابعة والأخيرة من برنامج التدريب الصيفي لطلبة المدارس والكليات لعام 2019، والمخصص للطلبة والطالبات الذين تتراوح اعمارهم بين 14و21 عاماً والتي شهدت مشاركة 30 متدرباً من الشباب والشابات.

وقد توزعت حلقات التدريب النظري والميداني للدورات بواقع 5 ساعات يومياً ولمدة اسبوعين وركزت على تعريف المشاركين بجملة من المعارف النظرية مثل اساليب عمل الفريق، وطرق التفكير الابداعي، وسبل التعبير الذاتي الأمثل، وأساليب التعامل مع العملاء اضافة الى مفهوم جودة الخدمة.

وميدانياً، تخلل التدريب توزيع الطلبة على الفروع للعمل مع موظفي الاستقبال للتعلم على الاساليب الاساسية للتعامل مع العملاء وكيفية التمثيل الصحيح للمؤسسة التي يعملون بها من خلال استقبالهم المحترف للعملاء. كما جرى توزيع الطلبة في الخدمة الهاتفية للتعلم من الموظفين كيفية الرد على اتصالات العملاء وكيفية المتابعة مع العملاء واعلامهم بآخر التحديثات في حسابهم المصرفي.

وللعام الثالث على التوالي، تواصل مؤسسة لوياك التطوعية تعاونها مع برنامج بنك الكويت الوطني للتدريب الصيفي، وقد قدمت هذا العام دورات تضمنت مجموعة من الحلقات التدريبية النظرية والعملية. تركز الحلقات النظرية على المجتمع المدني والتعريف به وبالمسؤوليات الفردية والاجتماعية تجاهه ومفهوم العمل التطوعي من خلال تعليم الشباب في سن مبكرة على كيفية المشاركة الفاعلة في المجتمع وايجاد نقاط التشابه مع مجتمعنا مع الحفاظ على فرادة كل فرد منا والايمان بقدرتنا على احداث الفرق والتغيير.

ويلتزم البنك الوطني ببرنامج التدريب الصيفي التزاما منه بمسؤوليته الاجتماعية والتعليمية تحديداً تجاه شريحة الشباب، لقد تم تحضير هذه الدورات لتتناسب مع تطلعاتهم واحتياجاتهم في سوق العمل، وهي تتيح للمشاركين الاطلاع عن كثب على عمل الادارات والفروع من خلال الجولات الميدانية المختلفة للبنك.

ويأتي تنظيم برنامج للتدريب الصيفي لعام 2019 في اطار التزام بنك الكويت الوطني بمسؤوليته الاجتماعية وتتويجاً للنجاح اللافت الذي حققه هذا البرنامج خلال الأعوام الماضية بهدف تعميم الفائدة واستيعاب المزيد من الطلبة والطالبات الراغبين في الالتحاق ببرنامج الوطني للتدريب الصيفي والاستفادة من الخبرة المهنية التي تقدمها دوراته.

