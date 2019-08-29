مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي - البحرين «بيتك- البحرين» فوز ابراهيم علي مال الله بسابع جائزة كبرى لعام 2019 من حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» والتي يبلغ قدرها 50,000 دولار، بالاضافة الى حصول 40 فائزاً على مبلغ 1,000 دولار لكلٍ منهم.

كما ربح 60 من عملاء «بيتك- البحرين» من الفئات الخاصة وهي: «نسائنا» و«عيالنا» و«مدخرينا» و«بطاقاتنا» و«جزيل» و«فيفا» جوائز بقيمة 500 دولار لكل منهم. وجرى السحب بالمقر الرئيس في مركز البحرين التجاري العالمي، تحت اشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبحضور عدد من اعضاء الفريق الاداري. وهنأ خالد المعرفي، مدير تنفيذي ورئيس المجموعة المصرفية للأفراد في «بيتك- البحرين» جميع الفائزين بسحب «لبشارة» لشهر يوليو، وتقدم بالتهنئة لابراهيم مال الله لفوزه بالجائزة الكبرى.

وأضاف: «مازلنا نسعى الى توفير المزيد من الفرص لعملائنا الاوفياء من خلال حملاتنا الترويجية تماشياً مع رؤيتنا السنوية في تقديم افضل المكافآت والحملات وذلك تقديراً لولائهم ودعمهم الدائم باعتبارهم شركائنا الحقيقيين».

من جهتيه، عبّر ابراهيم علي مال الله عن سعادته بهذا الفوز قائلاً: «لقد اسعدني كثيراً فوزي بالجائزة النقدية الكبرى لحساب «لبشارة» والتي فتحت آفاقاً جديدة بالنسبة لي. وأود ان اتقدم بجزيل الشكر الى جميع موظفي ومنتسبي «بيتك- البحرين» على جهودهم العظيمة في توفير افضل الخدمات والمنتجات في القطاع المصرفي المحلي. كما ارغب بتشجيع الجميع على الاستثمار في حساب «لبشارة» ليحالفهم الحظ مثلي ويتمكنوا من الفوز باحدى جوائزه القيّمة».

ويتميز حساب «لبشارة» الاستثماري المتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بتقديمه فرص ربح وفيرة للفوز بجوائز قيمة، التي تتضمن الجوائز الكبرى والجوائز الشهرية بالاضافة الى الجوائز الخاصة للعديد من الفئات. حيث يتأهل العملاء في السحوبات الشهرية عند ادخار مبلغ 50 ديناراً بحرينياً، او ما يعادله بالدولار الأميركي لمدة 30 يوماً على الأقل. كذلك يزداد عدد فرص الزبائن في السحوبات كلما زادت فترة الاستثمار حيث يحصل الزبائن على فرصتين عند الاستثمار لمدة 180 يوماً واذا بلغت فترة الاستثمار 360 يوماً يحصل العملاء على 3 فرص في السحوبات. ويوزع حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» 6 شقق فاخرة في درة مارينا من ضمن الجوائز الكبرى لحملة 2019، كذلك 60 جائزة نقدية شهرياً بقيمة 500 دولار ضمن فئات «نسائنا» و«عيالنا» و«مدخرينا» و«بطاقاتنا». كذلك اضيفت فئة «جزيل» للعملاء الذين يقومون بفتح حساب «لبشارة» عبر تطبيق البنك الالكتروني. فضلاً عن ذلك، يتعاون البنك مع شركة الاتصالات «فيفا» لتقديم 10 قسائم شهرية بقيمة 500 دولار للشركات الصغيرة والمتوسطة عند انفاقهم 50 دينارا بحرينيا او اكثر على خدمات قطاع الأعمال.

