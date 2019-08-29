مال وأعمال

أعلنت هيئة اسواق المال اصدار ترخيص لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كميفك» لمزاولة نشاط صانع السوق، اعتباراً من امس ولمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

وحسب بيان للهيئة، يأتي الاجراء استناداً الى القرار رقم 86 لسنة 2019 بشأن طلب التـرخيص المقدم من شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي لمزاولة انشطة اوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وكانت «كميفك» تعاقدت في مايو السابق على شراء نظام تشغيل «سيستم» آلي عالمي لتطبيق نظام صانع السوق، ونال موافقة واستحسان ادارة البورصة الكويتية، بعد حصولها على موافقة مبدئية من الهيئة للحصول على رخصة صانع السوق.

ويُعد نظام صانع السوق احدى الأدوات التي طرحتها شركة بورصة الكويت في السنوات الماضية، ووفرت لها القواعد والبيئة الملائمة لتنفيذها ضمن مساعيها لتطوير السوق المالي وتحفيز السيولة وتنظيم الأداء المؤسسي في السوق.

وكانت ارباح «كميفك» ارتفعت 54 في المئة في الربع الثاني من 2019، على اساس سنوي، لتصل الى 140.4 الف دينار، وبالنسبة نفسها تقريباً على مستوى النصف الأول لتبلغ 462.7 الف دينار مقارنة بــربح قدره 300.16 الف دينار للنصف الأول من 2018.

