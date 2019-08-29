مال وأعمال

يجري بنك وربة سحب السنبلة الاسبوعي الثالث والثلاثين في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً من اليوم الخميس، ويتم اجراء السحوبات بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعه وموظفي بنك وربة.

يمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية ثابتة على ارصدتهم في الوقت نفسه بالاضافة الى فرصاً للفوز بجوائز نقدية طوال العام. وتماشياً مع رغبته بتطوير وتحديث خدماته وحلوله المصرفية بما يتوافق مع تحقيق المصلحة والفائدة الأكبر لعملائه ونظراً لتنامي قاعدة عملائه والتجاوب الكبير الذي لقاه الحساب، يعيد بنك وربة اطلاق حملة «السنبلة» بحلّة جديدة ومتطورة في 2019 تطوي في ثناياها جوائز نقدية وعينية اكبر، حيث قام بتعديل وتيرة السحوبات والقيمة الاجمالية للجوائز النقدية والعينية التي يحصل عليها العملاء لتصل الى اكثر من مليون دينار كويتي!

يستمر البنك بالسحوبات الاسبوعية على خمسة رابحين 1000 دينار لكل منهم، وتتميز السنبلة في 2019 بالسحوبات الكبرى (Mega Draws) التي تقام كل ربع سنة لتكشف عن خمسة رابحين، ويكون من نصيب الرابح الأول 100 الف دينار كويتي، وأربعة رابحين بسيارات Land Cruiser VXR. ولمنح العملاء المزيد من الفرص للربح، قام بنك وربة بزيادة الجوائز بسحب الـ Mega Draw الأخير لعام 2019 باضافة سيارتي لاند كروز من نفس الفئة. وأما فيما يتعلق بفرص الربح، فيحق لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير في الحساب. هذا وقدم بنك وربة حلاً استثماريا آخر باسم وديعة السنبلة التي تعد المودعين بعوائد متوقعة تصل الى %3.5 وفرص ربح في سحوبات السنبلة طوال فترة الاستثمار.

والجدير بالذكر ان بنك وربة اطلق احدث حلوله المصرفية Customer Onboardingوفق بنود استراتيجيته الخمسية الطموحة التي تمكن غير عملاء بنك وربة بالتقدم بطلب فتح حساب السنبلة بطريقة الكترونية سهلة عبر موقع البنك الالكتروني دون الحاجة لزيارة اي فروع البنك، وفي غضون خمسة دقائق فقط -من خلال النظام الآلي الجديد الذي يستخدمه لتطبيق هذه الخدمة وينفرد به في القطاع المصرفي الكويتي- سيتمكن العملاء الجدد من استكمال طلب فتح حساب السنبلة في اي وقت وأي مكان.

