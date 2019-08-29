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«برقان»: عرض حصري من «إيست باك» لحاملي بطاقاته


أعلن بنك برقان عن بدء حملة «العودة الى المدارس»، والتي تتضمن عروضاً خاصة لحاملي بطاقاته الائتمانية، وذلك بالتعاون مع «ايست باك»، حيث يُمكن للعملاء الاستفادة من خصم حصري بقيمة 50% على الحقائب المدرسية خلال الفترة الترويجية والتي تستمر ثلاثة ايام في متجر «ايست باك» في مجمع البوليفارد من 29 ولغاية 31 اغسطس 2019. وقد صرح ناصر القيسي - رئيس المجموعة المصرفية الشخصية في بنك برقان: «نريد ان نساهم في عملية التجهيز للعودة للمدارس عن طريق تقديم هذا الخصم الحصري والذي يتماشى مع متطلبات الطلبة. نحن مستمرون في التعاقد مع كبرى المتاجر والمحال سعياً للحفاظ على رضا عملائنا وتزويدهم باحتياجاتهم».


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