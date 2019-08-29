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طوكيو - «رويترز»: ارتفعت أسعار النفط ، وصعد الخام الأميركي 1.3 في المئة بعدما أظهر تقرير معهد البترول الأميركي انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، بوتيرة أكبر من المتوقعة لتنحسر المخاوف المرتبطة بالنمو الاقتصادي جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

وزاد خام القياس العالمي برنت في العقود الآجلة 59 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 60.10 دولاراً للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 70 سنتا أو 1.3 في المئة إلى 55.63 دولاراً للبرميل.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي انخفاضا حادا لمخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي مع تراجع الواردات، إذ هبطت المخزونات 11.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره نحو مليوني برميل.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية تقريرها الأسبوعي، وإذا أكدت الأرقام الرسمية بيانات معهد البترول فسيكون ذلك أكبر انخفاض أسبوعي للمخزونات في تسعة أسابيع. غير أن المخاوف المرتبطة بالنمو العالمي وسط الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للخام في العالم، ستكبح المكاسب على الأرجح.

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده بأن الصين صادقة بشأن رغبتها في التوصل لاتفاق، بينما قال ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إن بكين تود تسوية النزاع من خلال مفاوضات «هادئة».

لكن المخاوف المتعلقة بالتجارة تجددت يوم الثلاثاء بعدما قالت وزارة الخارجية الصينية إنها لم تسمع بأي محادثات هاتفية جرت حديثا بين الولايات المتحدة والصين بخصوص التجارة، مبدية أملها في أن تُوقف واشنطن ممارساتها الخطأ وتخلق أوضاعا ملائمة لإجراء محادثات.

ونزلت أسعار النفط نحو 20 في المئة من أعلى مستوياتها للعام الحالي المسجل في أبريل، ويرجع ذلك في جزء منه إلى حالة القلق من أن تضر الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة بالاقتصاد العالمي ما قد يضعف الطلب على النفط.

