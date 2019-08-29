مال وأعمال

في سياق الاضطرابات القوية التي تشهدها الأسواق حول العالم، كيف يمكن فهم هذه الأوضاع؟، وماذا تعني بالنسبة للاستثمار؟.

ويشرح كبير خبراء الاستثمار العالمي في شركة بلاك روك «مايك بايل» في رؤية تحليلية نشرتها مدونة أكبر شركة لإدارة الأصول حول العالم الإجابة على مثل هذه التساؤلات.

وتعرضت الأسواق العالمية إلى عاصفة قوية في الأسبوع الماضي وسط تزايد تفضيل الابتعاد عن المخاطرة. وصعدت أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والسندات الحكومية على حساب الأصول التي تحتوي على مخاطرة بما في ذلك الأسهم.

وأثار انعكاس جزء من منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية مخاوف حدوث ركود اقتصادي.

ولا تزال المخاطر محدودة بشأن احتمالات حدوث ركود اقتصادي على المدى القريب، كون تحول البنوك المركزية للنهج الحذر ساهم في تمديد الدورة الاقتصادية، لكن التوترات التجارية والجيوسياسية تُشكل مخاطر سلبية. وأثار ظهور التوترات الجيوسياسية مجدداً - وهو مسألة رئيسة للاستثمار العالمي خلال عام 2019 - المخاوف حيال زيادة المخاطر الهبوطية على النظرة المستقبلية للاقتصاد. ولقد انعكس هذا الأمر في موجة بيعية داخل أسواق الأسهم وارتفاع أسعار السندات الحكومية للسندات الحكومية بالأسواق المتقدمة (وهو ما صاحبه انخفاضاً في العوائد على تلك الديون). وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لآجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام، كما سجل العائد على سندات الحكومة الألمانية مستحقة السداد بعد 10 أعوام مستوى متدنٍ تاريخي، ليواصل الانخفاض داخل النطاق السالب. كما أن العوائد على السندات الحكومية ذات آجال السداد الأطول شهدت هبوطاً، مع تراجع العائد على السندات لآجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي متدنٍ في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسويسرا. وفي الوقت نفسه، فإن انعكاس منحنى عائد سندات الخزانة الأميركية - العائد على الديون الحكومية بالولايات المتحدة لآجل عامين يتجاوز الآن نظيره مستحق السداد بعد 10 أعوام - أدى إلى مزيد من القلق في الأسواق.

وفي الغالب فإن انقلابات كهذه تنبأت بحدوث ركود اقتصادي، لكن «بلاك روك» تعتقد أن قوة إشارة منحنى العائد قد تضاءلت وسط ديناميكيات الأسواق المتغيرة.

فحص ديناميكيات الأسواق

وساهمت عوامل عديدة في تسطيح منحنى العائد، مثل التحول الحاد للنهج الحذر من قبل البنك المركزي الأوروبي، والقفزة المفاجئة في إصدار سندات الخزانة قصيرة الآجل، إضافة إلى الشراء بكميات كبيرة من قبل المؤسسات مثل صناديق المعاشات التقاعدية لسندات الخزانة مستحقة السداد بعد فترة أطول.

كما أدى الانهيار في فترة العلاوة - أو العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالسندات ذات آجال استحقاق الأطول - إضافة إلى تخمة المدخرات العالمية كذلك في تراجع أسعار الفائدة طويلة الآجل.

