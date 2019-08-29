مال وأعمال

رويترز»: تراجع الذهب بعد مكاسب تجاوزت واحدا في المئة الجلسة السابقة وسط مخاوف من ركود محتمل، لكنه استقر قرب أعلى مستوى فيما يزيد على سته أعوام بفضل آمال بخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة والضبابية التي تكتنف محادثات التجارة الصينية الأميركية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1537.21 دولاراً للأوقية (الأونصة) وكان المعدن قد لامس يوم الاثنين 1554.56 دولاراً للأوقية وهو أعلى مستوى فيما يزيد عن ستة أعوام. وفي المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة تراجع الذهب 0.3 بالمئة إلى 1546.50 دولاراً للأوقية. ومما يزيد من الضغط على المعدن الأصفر قوة الدولار الذي صعد 0.1 في المئة أمام منافسيه الرئيسيين بينما سجلت الأسهم الأسيوية مكاسب محدودة. وارتفع الذهب أكثر من واحد في المئة في الجلسة السابقة مع تجدد المخاوف من ركود يلوح الآفق جراء انقلاب منحنى العائد الأميركي وصدور بيانات اقتصادية أميركية مخيبة للآمال، وسط ضبابية الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاتين 0.4 في المئة إلى 868.70 دولاراً للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى في نحو شهر في وقت سابق من الجلسة، بينما تراجع البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1478 دولارا للأوقية.

