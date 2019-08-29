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مال وأعمال

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الفضة ارتفعت لأعلى مستوى


ارتفع سعر الفضة عالمياً عند تسوية تعاملات ليسجل أعلى مستوى في نحو عامين مع خسائر الأصول الخطرة ومخاوف الركود الاقتصادي.
ولجأ المستثمرون إلى المعدن كملاذ آمن مع تزايد الركود الاقتصادي العالمي في ظل تحول الفارق بين عوائد السندات طويلة الآجل ونظيرتها قصيرة الآجل للنطاق السالب.
كما تزايدت حالة عدم اليقين التجاري بين الصين والولايات المتحدة مجدداً بعد أن نفت بكين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها ترغب في التفاوض مع واشنطن. وجاءت مكاسب الفضة بالتزامن من ارتفاع الذهب بأكثر من 14 دولاراً عند التسوية مع خسائر الدولار والأسهم الأميركية خلال التعاملات.
وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأقل وتيرة في 7 أعوام، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأميركيين لكن بأقل من التوقعات.
وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الفضة تسليم سبتمبر بنحو 1.8 في المئة أو ما يعادل 30.9 سنتاً ليصل إلى 17.95 دولاراً للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ سبتمبر 2017.


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