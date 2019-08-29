مال وأعمال

أكدّت «وزارة السياحة العُمانية» بأن الإقبال اللافت للسياح إلى «مهرجان صلالة»، الامر الذي يعكس سعيها المتواصل إلى تعزيز مكانة السلطنة على خارطة السياحة العالمية وجعلها المكان المفضل لملايين الزوار. وأفادت الوزارة بأن محافظة ظفار استقطبت في الفترة بين 20 يونيو وحتى 16 أغسطس الحالي 631,582 سائحاً، حيث شكل الاماراتيون ما نسبته 7.6 في المئة وبقية مواطني دول مجلس التعاون 9.2 في المئة.

وقال صالح بن علي الخايفي، مدير دائرة الترويج والتسويق في وزارة السياحة العُمانية: تعدّ محافظة ظفار من الوجهات الرائدة والمفضلة للسياح من دول مجلس التعاون الخليجي، كونها تتفرّد بطبيعة وأجواء خلابة في موسم الصيف، إلى جانب العديد من المعالم السياحية التاريخية والتراثية والنشاطات الترفيهية. وتعمل الجهات المختصة في السلطنة على تنظيم مهرجان صلالة السياحي في موسم الخريف للترويج لأبرز المقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة وتعريف الجمهور بأهم الفعاليات والأنشطة الاستثنائية المصاحبة لمهرجان صلالة السياحي. ونحن نحرص على تنظيم سلسة من الجولات الترويجية الرامية إلى تعزيز العروض الحصرية والنشاطات السياحية للزوار الراغبين بقضاء أوقات ممتعة هرباً من حرارة الصيف في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف: «تستقطب صلالة خلال موسم الخريف إي في الفترة بين يونيو وسبتمبر من كل عام أعداد هائلة من الزوار من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة السياحية التي يتم تنظيمها في مهرجان صلالة السياحي حيث يسهم هذا المهرجان إلى ترسيخ سمعة المحافظة كوجهة مثالية للعطلات العائلية وأحد اهم الفعاليات التي تقام في هذا الموسم».

