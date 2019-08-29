مال وأعمال

أعلنت فنادق ومنتجعات فورسيزونز، عن إطلاق تحديث جديد على تطبيق فورسيزونز الحائز على العديد من الجوائز، والذي يعد الأول من نوعه على مستوى القطاع، بحيث يمكن الضيوف من التخطيط لسفرهم بسلاسة وبشكل أكثر ملاءمة. وتتيح هذه الميزة الجديدة لهم تخطيط برنامج رحلاتهم بشكل أكثر فعالية، وذلك إلى جانب التحديث الكامل لتصميم التطبيقات، وبذلك فقد صار الأمر أسهل من أي وقت مضى لضيوف فورسيزونز لتخصيص الإقامة وفقاً لتفضيلاتهم، وذلك بمجرد نقرات بسيطة على شاشات أجهزتهم الذكية. وأصبح الآن بالإمكان تنظيم الإقامة في فورسيزونز بسلاسة لحظة بلحظة، وذلك عبر منصة واحدة باستخدام تطبيق فورسيزونز، بدءاً من طلب وجبة الى الغرفة أو صحيفة صباحية، أو حجز جلسة علاج في السبا، أو حجز مغامرات العمر في أكثر الوجهات تميزاً في العالم، أو تنسيق عملية النقل من مكان لآخر، وصولاً إلى الحصول على حجز لوجبة عشاء يصعب الوصول إليه، وكل ذلك لا يتطلب أكثر من التواصل مع أي من أفراد طاقم الكونسيرج الذين يسعدون بخدمة الضيوف على مدار الساعة. كما يجعل التصميم الأنيق والعصري للتطبيق للقيام بأنشطة متنوعة، سواء كانت داخل وجهات فورسيزونز أو خارجها، أمراً في غاية البساطة، مع عرض العناصر والخيارات المتاحة المجدولة بشكل ملائم في برنامج متكامل للرحلة على التطبيق. وتعليقاً على ذلك، قال كريستيان كليرك، رئيس العمليات الفندقية العالمية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: «ندرك الآن من خلال آراء الضيوف أن المسافرين الذين يبحثون على الفخامة يتطلعون الآن، أكثر من أي وقت مضى، إلى الحصول على أدوات رقمية من شأنها أن تجعل حياتهم أكثر سهولة. إن هذا الأمر هو الذي دفعنا للاستثمار في التكنولوجيا المدروسة بعناية، وتسخيرها بالشكل الذي يلبي احتياجات ضيوفنا وتطلعاتهم على الوجه الأمثل، وذلك باستخدام هذا النهج المبتكر الذي يتم تنفيذه على الهواتف الذكية». وأضاف كليرك: «قام ضيوفنا الكرام بتبادل أكثر من 5.7 ملايين رسالة باستخدام خدمة «فورسيزونز تشات» منذ عام 2018، تم إرسال 1.3 مليون رسالة منها عبر تطبيق فورسيزونز. ولهذا السبب نولي في فورسيزونز أهمية كبيرة لتطوير عروضنا الرقمية بشكل مستمر، وتعزيز دمج الحلول الرقمية التي تضفي طابعاً شخصياً يميزنا في قطاع الضيافة الفاخرة، ويرتقي بتجربة الضيوف في نهاية المطاف».

