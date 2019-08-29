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حجز أولمبياكوس اليوناني والنجم الأحمر الصربي ودينامو زغرب الكرواتي مقاعدهم، في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد نهاية مواجهاتهم، في إياب الدور الفاصل التي أقيمت أول من أمس الثلاثاء.

على ملعب كراسنودار ستاديوم، كرر أولمبياكوس اليوناني انتصاره 2-1 في عقر دار منافسه الروسي كراسنودار، ليؤكد جدارته بالظهور ضمن كبار القارة العجوز. ويدين أولمبياكوس بالفضل في هذا الانتصار لنجمه العربي المغربي يوسف العربي صاحب هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و47. بينما كان الفريق الروسي هو السباق في التسجيل في الدقيقة 10 عن طريق لاعب الوسط الشاب دانييل أوتكين.

وبهذا يعود بطل اليونان للظهور مجددا في دور المجموعات، بعد أن غاب في الموسم الماضي، بإجمالي المواجهتين (6-1)، بعد أن أمطر شباك الفريق الروسي في الذهاب الأسبوع الماضي باليونان برباعية نظيفة.

وعلى ملعب لاركندال تعادل دينامو زغرب الكرواتي خارج قواعده أمام روزنبرغ النرويجي بهدف لمثله. وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بأفضلية الهدف الذي سجله الجناح النيجيري الشاب بباجيد ديفيد في الدقيقة 11. لكن مع حلول الدقيقة 71 من عمر اللقاء، أدرك لاعب الوسط البوسني عامر جوياك التعادل للفريق الكرواتي. وبهذا يعود دينامو زغرب للظهور في دور المجموعات، بعد غيابه في الموسم الماضي، بإجمالي مواجهتي الذهاب والإياب (3-1)، بعد أن فاز في عقر داره الأسبوع الماضي بثنائية نظيفة.

أما النجم الأحمر الصربي فاستفاد من قاعدة احتساب الهدف باثنين خارج الأرض بعد أن سقط في فخ التعادل بهدف لمثله أمام جماهيره ضد يانغ بويز السويسري.

وفي العاصمة بلغراد، انتظر أصحاب الأرض حتى الدقيقة 59 من أجل هز الشباك عن طريق أليكسا فوكانوفيتش. ولكن الفريق السويسري أحيا آماله في إمكانية التأهل بهدف ذاتي بمساعدة النيران الصديقة في الدقيقة 82 عن طريق مهاجم جزر القمر، ألفاردو بن نابوهان. وبعد أن اقتنص التعادل في سويسرا الأسبوع الماضي بهدفين، خطف الفريق الصربي بطاقة دور المجموعات، للموسم الثاني تواليا، بنتيجة إجمالية (3-3) مستفيدًا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.

