دوليه

أفاد نادي إيفرتون الإنكليزي أن لاعبه الجديد الدولي العاجي جان فيليب غبامان سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، بعدما تعرض لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن. وأكد النادي في بيان أن غبامان: «تعرض لإصابة في وتر العضلة الرباعية للفخذ الأيمن، ما سيدفع لاعب خط الوسط للتوقف عن اللعب لمدة ثمانية أسابيع على الاقل».

وتابع: «سيتم تحديد الجدول الزمني الكامل (للتعافي من) الإصابة بعد إجراء المزيد من الفحوص الطبية في خلال الاسبوع الحالي». وغاب اللاعب عن مباراة فريقه التي خسرها أمام مضيفه أستون فيلا 0-2 ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي الممتاز الأسبوع الماضي. وانضم غبامان (23 عاما) مطلع الشهر الحالي إلى نادي مدينة ليفربول بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل 25 مليون جنيه استرليني (نحو 28 مليون يورو) قادما من ماينتس الألماني، لتعويض رحيل لاعب الوسط السنغالي إدريسا غي الى باريس سان جرمان الفرنسي. وبدأ غبامان مسيرته مع لنس الفرنسي قبل أن ينتقل إلى ماينتس عام 2016، وخاض معه 86 مباراة في «البوندسليغا» وسجل ثلاثة أهداف.