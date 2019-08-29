دوليه

يغيب مهاجم موناكو الفرنسي راداميل فالكاو وصانع ألعاب ريال مدريد الاسباني خاميس رودريغيز عن المباراتين الوديتين لمنتخب بلادهما كولومبيا ضد البرازيل وفنزويلا الشهر المقبل بداعي الإصابة. ويعاني فالكاو أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده من إصابة في كاحله، في حين أصيب خاميس في ربلة الساق في مباراة فريقه ضد بلد الوليد في نهاية الاسبوع. وقال مدرب كولومبيا البرتغالي كارلوس كيروش: «سنواجه البرازيل بطلة كوبا أميركا والمصنفة ثانية على مستوى العالم وستكون الفرصة رائعة بالنسبة الينا لنرى أين وصلنا». وتلتقي كولومبيا مع البرازيل في 6 سبتمبر في ميامي قبل ان تواجه فنزويلا بعدها بأربعة أيام في ولاية تامبا. وهي المرة الأولى التي ستخوض فيها كولومبيا إحدى المباريات بعد خروجها من الدور ربع النهائي من كوبا أميركا ضد تشيلي. وفازت كولومبيا في ست مباريات من أصل 8 منذ ان تولى كيروش الاشراف عليها.