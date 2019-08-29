دوليه

أكد مدرب الهلال الروماني رازفان لوشيسكو أن فريقه كان يستحق الفوز وقال: «كنا نستحق إنهاء المباراة بنتيجة افضل مما حصل، واستحوذنا على مجريات المباراة، لكن الأجواء لم تساعد أيضا داخل الملعب نتيجة ارتفاع درجة الحرارة «. ودافع لوشيسكو عن التشكيلة التي بدأ بها المباراة وقال «اختياراتي تختلف باختلاف المباريات، ولكل مباراة خصائص معينة ونحن نحتاج التوازن الدفاعي أحياناً، كما تتطلب في أحيان أخرى للهجوم أكثر». وأوضح «وصلنا للمرمى الإتحادي كثيرًا بأكثر من طريقة أكان من الأطراف أو من العمق، لكن لم ننجح في التسجيل وهذه هي حال كرة القدم». وانتقد حكم المباراة بقوله: «الحكم لم يحتسب لنا ركلتي جزاء وليس واحدة، الأولى لهتان باهبري والثانية لغوميس من لمستي يد صحيحتين بنسبة مئة بالمئة».من جانبه قال التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد «المنافسة كانت شديدة في الملعب، حصلنا على فرص عديدة ودافعنا بشكل جيد والفرصة مفتوحة للفريقين في الإياب».وتابع سييرا «الفوز بلا شك كان أفضل، والنتيجة على كل حال جيدة، وفي الإياب إذا سجلنا هدفا سنجبر الهلال على محاولة تسجيل هدفين».

