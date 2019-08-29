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دون أي مقدمات وبطريقة سرية وكأننا نخطط لرياضتنا بطريقة عقلانية صدر قرار حكومي في الجريدة الرسمية في هذا الاسبوع بتاريخ 25\8\2019 بشأن الموافقة على إشهار نادي بيان الكويتي للرماية (نادي شامل)... الخ. هنا استوقف القارئ الرياضي هل النادي الشامل معني بلعبة الرماية؟ وهل سيكون تحت مظلة الأندية الشاملة؟ أو أندية الألعاب الفردية أو المتخصصة؟ أي أننا أسسنا كيان جديد لهدف ما في نفس يعقوب! أعتقد أن هناك فكرة غير لطيفة سيتم تطبيقها بتعاون غير معروف للعيان هل من هو صديق أم من عدو أم من يريد أن يدير الرياضة كما يريدها مستقبلاً... أعتقد أن الفاهم لهذه الأمور سيعرف بأننا مازلنا تحت تأثير قوى لا أعلم من يحركها الآن؟ وللأسف آخر من يعلم هم الحكومة الممثلة بمجلس إدارة هيئة الرياضة وجهازها الفني؟ فهل الحكومة ستدعم مثل هذه الأفكار لزيادة عدد الأندية في بعض الألعاب للسيطرة عليها من الذين ليس لديهم خبرة في اللعبة وستستخدم الديموقراطية الرياضية (الضعيفة لدينا) لتغير هيكل الرماية والذي كان يدار من أنجح الإدارات منذ تأسيسه عندما كان فروسية ورماية والكل يعرف من كان يديرها منذ نشأتها إلى الآن. الظاهر مازالت قلوبنا مليئة بالحقد والحسد واللعب أصبح أسهل لمن يريد أن يتلاعب بالرياضة الكويتية. أعتقد إذا كان هذا هو أحد أسباب رفع الإيقاف فأقول للإيقاف عد يا زمان لأيام زمان؟ فبالأمس كان الخصم الهيئات الرياضية الدولية واليوم أصبح الخصم من يتخذ القرار في الحكومة والقطاع الرياضي الأهلي؟ هذه رسالتي الأولى لكم والبقية تأتي... «صج» الرياضة الكويتية مسكينة... والله من وراء القصد.

