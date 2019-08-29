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يغادر فجر اليوم وفد المنتخب الاول للكرة الطائرة متجها الى صربيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي هناك حتى 11 سبتمبر المقبل استعدادا للمشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات الرجال التي تستضيفها إيران خلال الفترة من 13 وحتى 21 سبتمبر المقبل . ويترأس وفد المنتخب امين السر المساعد نواف باجية ويتكون من مدير المنتخبات راشد الرشود وإسماعيل دشتي اداري المنتخب والمدربان التونسي محمد كعبار ومساعد الوطني خالد علي بالاضافة الى 14 لاعب هم: عبدالعزيز شاكر، عبدالوهاب الجيران، ناصر دشتي، بدر عبدالله سليمان، راشد عنبر، عبدالرزاق اللوغاني، عبدالعزيز الشطي، عبدالعزيز نجم، عبدالرحمن المطوع، عبدالرحمن الحاي، يوسف كابد، ابراهيم منديل، حسين المسري، علي سعدون. وأكد رئيس الوفد نواف باجية على ان الاتحاد يسعى جاهدا لإعداد المنتخب الاول بالشكل اللائق سوء داخليا او خارجيا وذلك طمعا في تقديم مستوى مشرف للعبة في اول ظهور له على المستوى الدولي.

من ناحيته، قال عضو لجنتي المسابقات والتدريب في اتحاد الطائرة فوزي المعتوق ان هذا المعسكر يعد المرحلة الأخيرة من استعدادت المنتخب للبطولة الآسيوية التي «يعزم لاعبوا الأزرق على اظهار أفضل ما لديهم والوصول الى مراحل بعيدة في البطولة». وأفاد أن الاتحاد عمل على تحسين المستوى الفني للمجموعة وفق برنامج مخطط له من خلال عمل المعسكرات وبرنامج التدريب مبينا أن أزرق الطائرة لديه دافع كبير وشغف للمنافسة والحضور في البطولة الآسيوية واثبات قدراته في هذا المحفل الآسيوي الكبير خصوصا بعد سنوات الإيقاف التي مرت بها الرياضة الكويتية. وبين أن جهوزية الفريق عالية لخوض غمار البطولة الآسيوية «التي نعزم من خلالها على تسجيل حضور قوي واثبات أنفسنا وتقديم ما يعكس مستوانا في هذا الحدث القاري الكبير»، مشيرا الى أن المنتخب سيتوجه مباشرة بعد الانتهاء من معسكر صربيا الى طهران. من جهته، صرح مدير المنتخبات الوطنية راشد الرشود ان الفريق استعد بشكل جيد خلال الفترة الماضية بعد ان خضع اللاعبون لفترة تدريبه مكثفة تحت قيادة الجهاز الفني وللاعبين بذلوا مجهود كبير ولديهم روح عالية واصرار على تقديم المزيد خلال المعسكر الصربي المقرر ان يلعب خلال المنتخب عدد من المباريات التجريبية استعدادا للبطولة .

بدوره، قال اداري المنتخب اسماعيل دشتي ان المعسكر يستمر لمدة 14 يوم يغادر الوفد بعدها مباشرة يوم 11 سبتمبر الى طهران الإيرانية لخوض منافسات البطولة اعتبارا من 13 وحتى 21 على ان تكون العودة الكويت يوم 22 من نفس الشهر متمنيا ان يظهر المنتخب بالمستوى والشكل اللائق خلال البطولة.

يذكر ان «أزرق الطائرة» تأهل برفقة الفريق العماني الى البطولة الآسيوية التي تستضيفها ايران من 13 حتى 21 سبتمبر المقبل بعد انسحاب الفريق العراقي من التصفيات المؤهلة للبطولة التي كان من المقرر إقامتها في سلطنة عمان.

