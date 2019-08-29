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يشارك المتسابق فهد الجدعي من نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية في نهائي بطولة العالم (كار بار درفت) للسيارات التي بدأت أمس في اسطنبول. واكد مدير نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية سيف المطيري في تصريح لـ «كونا» اهمية مشاركة الكويت في هذه البطولة الدولية الرائجة عالميا والتي تستمر مسابقاتها حتى الاول من الشهر المقبل.

واوضح ان مشاركة الجدعي في النهائيات جاءت بعد تأهله في التصفيات التي اجريت في الكويت فبراير الماضي وحصوله على المركز الاول. واعرب عن الامل بان يوفق البطل الكويتي في السباقات النهائية بحصوله على المراكز الأولى مثمنا دور الهيئة العامة للرياضة وادارة نادي باسل الصباح وفريق العمل لما قدموه من دعم من اجل تمثيل بطل الكويت تمثيلا مشرفا في المحافل الدولية.

وكان بدايات هذه الرياضة تعود الى ستينات القرن الماضي حين كانت مجموعة من المتسابقين تتنافس على الطرقات الوعرة في الجبال اليابانية للانتقال من نقطة الى اخرى.وابصرت رياضة الدرفت النور عندما اكتشفها أحد المسؤولين في (ريد بل) في العام 2005 وقرر أن يطلق شرارتها في الشرق الأوسط لتتحول الى شعلة عالمية يتنافس فيها المتسابقون من شتى بقاع الارض وتستقطب الكثير من عشاق هذه الرياضة.

