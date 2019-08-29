loader

محلية

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الجبري هنأ سفراء رياضة «السبارتان»


هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري مجموعة من الشباب الكويتي لحصولهم على لقب سفراء العالم لرياضة «السبارتان» المتمثلة في تخطي الحواجز والتي تعتمد على قدرة التحمل. وقد تم اختيار كل من يوسف الشطي وعبدالعزيز المجيبل وعبدالعزيز المسباح وجاسم المسباح ومريم القبندي وأنوار السعد ليمثلوا هذه الرياضة ويكونوا سفراء لها في العالم.
وقال الوزير الجبري في تصريح لـ «كونا» ان اختيار رياضيين كويتيين سفراء للسبارتان يعتبر إنجازا للرياضة الكويتية التي تزخر بالكفاءات والمواهب في مختلف الرياضات والمجالات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة