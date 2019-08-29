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هنأ وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري مجموعة من الشباب الكويتي لحصولهم على لقب سفراء العالم لرياضة «السبارتان» المتمثلة في تخطي الحواجز والتي تعتمد على قدرة التحمل. وقد تم اختيار كل من يوسف الشطي وعبدالعزيز المجيبل وعبدالعزيز المسباح وجاسم المسباح ومريم القبندي وأنوار السعد ليمثلوا هذه الرياضة ويكونوا سفراء لها في العالم.

وقال الوزير الجبري في تصريح لـ «كونا» ان اختيار رياضيين كويتيين سفراء للسبارتان يعتبر إنجازا للرياضة الكويتية التي تزخر بالكفاءات والمواهب في مختلف الرياضات والمجالات.

