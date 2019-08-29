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يحل السالمية ضيفاً على القوة الجوية العراقي في 07:00 مساء اليوم على ستاد كربلاء الدولي ضمن ذهاب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية الأبطال على كأس الملك محمد السادس. ويسعى السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة بعد شهر تقريباً، والاستمرار في البطولة التي غادر النسخة الماضية منها في التصفيات التمهيدية بعد خساراتين قاسيتين أمام الاتحاد السكندري والفتح الرباطي بخماسية نظيفة. وتدرب السماوي على ملعب المباراة أمس بعد وصوله أول من أمس إلى كربلاء حيث خاض تدريباً خفيفاً بقيادة المدرب الفرنسي ميلود حمدي. وكان السالمية لعب مباراتين وديتين قبل المغادرة فتغلب على الفحيحيل 2-1 وتعادل مع الكويت 1-1 وذلك بعد عودته من المعسكر الخارجي الذي أقامه في العاصمة الأذرية باكو.

ودعم الفريق صفوفه بخمسة محترفين بعد إنهاء صفقة الأذري كمال ميرزاييف الذي انضم إلى الأردني عدي الصيفي، والفلسطيني عدي الدباغ، والبرازيليين فابيانو وأليكس ليما، كما تعاقد مع المدافعين مساعد ندا وفهد المجمد من القادسية. ويشكل هؤلاء اللاعبين قوة كبيرة في السماوي إلى جانب بقية اللاعبين المميزين مثل فيصل العنزي، ومبارك الفنيني، وفواز عايض، نايف زويد.

في المقابل، يطمح القوة الجوية الذي يقوده المدرب المحلي أيوب أديشو إلى تحقيق انتصار يسهل عليه المهمة في مباراة الإياب الشهر المقبل، خصوصاً أن القوة الجوية يملك سجلاً جيداً في البطولات الخارجية لا سيما بطولة الاتحاد الآسيوي التي أحرز لقبها في 3 مناسبات.

وأقام الفريق معسكراً تدريبياً في بيروت خاض خلاله 3 مباريات ودية فاز في اثنين منها وتعادل في واحدة، كما دعم النادي صفوفه السوري زهير ميداني، بالإضافة إلى المحليين أحمد إبراهيم، وأيمن حسن، وعلي كاظم، وسيف كريم، وكرار نبيل، ومحمد قاسم، وإبراهيم بايش.

