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ثمّن رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود الدور البارز الذي لعبه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم في استصدار قرار (فيفا) بالموافقة على استضافة مدينة البصرة مباريات المنتخب العراقي ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

جاء ذلك في الرسالة التي بعثها مسعود الى بن ابراهيم وأعرب فيها عن اعتزازه بدعم رئيس الاتحاد الآسيوي لحق العراق في اللعب على أرضه خلال تصفيات كأس العالم وكأس آسيا، قائلا: «أن مساندة الشيخ سلمان كان لها الأثر الكبير في اصدار القرار الدولي واسترداد حق العراق الذي حرم منه سنوات عديدة». وأكد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أن موقف بن ابراهيم يؤكد حرصه الدائم على دعم الاتحادات الوطنية الآسيوية في مختلف المحافل.

