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راشد يدعو المطيري لمهرجان اعتزاله


وجه لاعب نادي القادسية والازرق السابق محمد راشد الدعوة إلى النائب مساعد المطيري لحضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام تحت رعاية رئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وذلك على هامش المباراة التي ستجمع القادسية مع العربي في 07:35 مساءً يوم السبت 21 سبتمبر المقبل، على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من الدوري. وأشاد المطيري باللاعب وما قدمه طوال مشواره الرياضي مع الأندية والمنتخبات الوطنية التي مثلها وطالبه ببذل المزيد خلال الفترة المقبلة من اجل خدمة الكرة الكويتية وعدم الابتعاد عن المجال الرياضي والاتجاه إلى العمل الإداري أو الفني سواء من خلال ناديه او أي نادٍ آخر مستفيدا من خبرته الطويلة في الملاعب.


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