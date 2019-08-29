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يدخل ثلاثي كاظمة: حمد الحربي وحسين كنكوني وعمر الحبيتر اليوم تدريبات الأزرق الذي يستعد لمواجهتي نيبال وأستراليا يومي 5 و10 سبتمبر المقبل ضمن التصفيات المشتركة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين 2023.

ويلتحق الثلاثي بلاعبي العربي الأربعة سليمان عبدالغفور وعلي خلف وفيصل عجب وحسين الموسوي الذين انضموا الى التدريبات أمس بعد مشاركتهم مع الأخضر في مباراة الاتحاد السكندري في بطولة الأندية العربية والتي انتهت بفوز الأخير 1-0 أول من أمس، ليرتفع عدد اللاعبين الى 18 لاعباً بوجود لاعبي القادسية الـ 11.

ومن المنتظر أن يلتحق لاعبو الكويت غداً الجمعة على أن يكون لاعب السالمية مبارك الفنيني آخر المنضمين للتدريبات يوم السبت وذلك بعد انتهاء مباراتي الأبيض مع الشرطة العراقي (أمس) والسماوي مع القوة الجوية (اليوم).

وكانت تدريبات الأزرق انطلقت السبت الماضي بـ 11 لاعباً من القادسية، هم: ضاري سعيد، عامر المعتوق، خالد محمد ابراهيم، محمد خالد، رضا هاني، فهد الأنصاري، بدر المطوع، عبدالله ماوي، سلطان العنزي، أحمد الظفيري، وعيد الرشيدي، ومن المنتظر أن يدخل اللاعبون في معسكر داخلي بعد غد السبت حتى موعد مباراة نيبال الخميس المقبل.

